A Horváth Judit Emlékbajnokság négyes döntőjét Kaposváron, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tornatermében rendezték meg.

– A pécsiek ellen három győztes és egy vesztes találkozó volt a mérlegünk az alapszakaszban, tehát elméletben mi lettünk volna az esélyesei a döntőnek, gyakorlatilag meg a PVSK egy nagyon rutinos csapat és egy kulcsjátékosa az előző mérkőzéseken nem játszott ellenünk, ő pedig nem más, mint Iványi Dalma – emelte ki Pöttendi Gábor. – Az ő neve azért igen nagy ebben a sportágban, annak idején, amikor a fénykorát élte Európa legjobb felnőtt női játékosa volt és a női NBA-ben is szerepelt. Tehát nekünk eleve megtiszteltetés volt ellene kosárlabdázni, viszont ezzel együtt egy óriási teher is volt a lányoknak, mert tudták és érzékelték, hogy ő teljesen más kvalitású játékos, mint akik ellen eddig játszottak, s ezt a döntőn be is bizonyította. Emellett büszke vagyok a lányokra, mert egy nagy, 16 pontos hátrányból fel tudtak zárkózni és egylabdás meccs lett a vége. Viszont sajnáljuk, hogy így alakult, rengeteg büntetőt elhibáztunk, amit ebben a sportágban nem engedhet meg egy csapat magának, ezmellett nem sikerültek a hárompontos dobásaink, ez a két tényező pedig segítette eldönteni a Pécs javára a mérkőzést. Illetve egy kulcsjátékosom megsérült, neki mielőbbi gyógyulást kíván a csapat, valamint sok sikert az érettségi vizsgákhoz. Egyébként a nézőknek rettenetesen jó összecsapás volt, ahogy a bronzmeccs is, az is egy kosáron múlott, a Komló lett a harmadik, a Medikus SE pedig a negyedik.

– Ennek a bajnokságnak jelenleg presztízsértéke van, mert az NB II-ben bárki elindulhat, aki vállalja ennek a feltételeit, nekünk sem az lett volna a cél, hogy feljebb jussunk egy bajnoksággal, hanem az, hogy minél több mérkőzést biztosítsunk a fiatal játékosoknak, illetve azoknak a sportolóknak, akik kiöregszenek az U18-as korosztályból, s ők továbbra is az egyesület keretein belül tudjanak kosárlabdázni – hangsúlyozta.

A Gyakorló DSE májusban és még június elején is edz, utána kapnak pihenőt lányok, majd augusztusban kezdik el a felkészülést a következő szezonra.

– Jövőre is szeretnénk indulni ebben a bajnokságban, valamint a nemzeti korosztályos bajnokságban is, az idei szezon is egy nagyon jó fejlődési lehetőség volt a fiataloknak – fogalmazott Pöttendi Gábor. – Az U12-es, az U14-es, és az U18-as csapatunkkal is indulunk, s úgy néz ki, jövőre meglesz az U16-os korosztályunk is.