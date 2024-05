Fantasztikus két napon vannak túl a bogláriak: az elődöntő első félidejében többször is vezethettek volna néggyel, úgy kaptak ki hattal 33 gólt lőve, hogy Sótonyi edző kulcsjátékosait is pihentetni tudta, a bronzmeccsen pedig a 27. perctől végig vezetve nyertek, a Dabas KC a fordulás után kettőnél közelebb nem is jutott hozzájuk. Mindezt annak ellenére, hogy mindkét egymás elleni bajnokit a Dabas nyerte, köszönhetően Nagy Tibornak, aki 44 és 43 százalékon védett, most viszont Tomori Győző kapusai 24 százalékon teljesítettek. A csapatkapitány Dely igazi vezére volt a csapatának, a két találkozón tizenhárom találatig jutott, a Dabasnak dobott kilenccel a szezon legjobb játékát nyújtotta támadásban, hatnál tovább eddig egyszer sem jutott. Ludmán is tízet lőtt a hétvégén, öt-öt gólt szerezve. Neki is ez a legjobbja, amit negyedszer sikerült neki megdobnia, abból kétszer a Final Fouron. Sótonyi László minden játékosa kiérdemelte a dicséretet, a tornán első "felnőtt" meccsét játszó és rögtön két góllal nyitó Deákon át a védekezésben óriási munkát végző Karaiig.