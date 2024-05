Fitnesz 1 órája

Újfent remekeltek Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói

Remekül halad afelé a Bakó-Sas Fitnesz SE, hogy az idén is megvédje országos harmadik helyét, ugyanis a sportolók a budaörsi IFBB Marcipán Kupán is remekeltek. A sok érem mellett számos pontszerző hellyel is gazdagodtak.

Fotó: Lang Róbert

Kiválóan szerepeltek Prukner-Sas Médea vezetőedző, Szabó Dóra és Kató Lilla edzők tanítványai a Marcipán SE által rendezett gyermek fitnesz pontszerző versenyen. Artistic kategóriában négy indulójuk aranyérmet szerzett, emellett pedig a C minősítő versenyekben is kitűntek az egyéniben induló kaposváriak, akik csapatban három alkalommal állhattak fel a dobogóra. A Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói legközelebb május 11-én, a kaposvári körcsarnokban állnak újra zsűri elé IFBB pontokért, valamint már az is bztossá vált, hogy a somogyi vármegyeszékhely ad majd otthont az IFBB gyermek fitnesz magyar bajnokságnak, november kilencedikén. A Bakó-Sas Fitnesz SE eredményei C minősítő kategória: Arany minősítés: Langer Léna (2017), Bartal-Kovács Szofi (2016), Kondráth Léna (2016), Dobrovócky Panna (2014), Réti Fanni (2014), Rébay Lilien (2014) Koch Csenge (2012).

Ezüst minősítés: Tömösváry Zorka (2016), Hifner Hanna (2014), Bárány Dóra (2014). B/Open/Artistic kategória Aranyérem: Szijártó Míra (2013), Kordély Szonja (16+), Székely Adél (16+), Ernst Anna (2010).

Ezüstérem: Kiss Zsófia (2009).

Bronzérem: Fodor Noémi (2012).

Értékes pontszerző helyek: 4. hely: Papp Liliána (2010), Pető Luca (2011). 5. hely: Sovák Réka (2011), Horváth Dorka (2013). 8. hely: Andricz Sára (2010), Tóth Anilla Netti (2011). 9. hely: Bárány Eliza (2011). 14. hely: Part Lara (2011). Start kategória Ezüstérem: Mary Poppins (Láng Lara, Balogh Dóra, Langer Léna, Csatári Léna (Start 7-9)).

Bronzérem: Chino-Nchos (Hifner Hanna, Bartal-Kovács Szofia, Kondráth Léna, Gschwindt Laura, Tóth Emma (Start 10-12)). Barbik (Patai Emma, Péterfi Kata, Terestyényi Anna, Zombai Natali, Hanzel Karolina, Molnár Gréta (Start 7-8)).

4. hely: Rihanna (Raskó Hanga, Cser Flóra, Pál Eliza (Start 10-12)).

