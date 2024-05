A zárónegyed elején Hajduk harmadik távoliját is elsüllyesztette, ám erre Mucza Tamás válaszolt szintén három ponttal. A remekül kosarazó Eaddy nyolcadik trojkájával lépett közelebb a Kaposvár, de ellenfelük mindig talált lyukat a somogyi védelemben, így az utolsó öt percre már 9 pontos előnynek örülhetett a Szedák. A kaposvári származású Erik Cohill betörésével már eldőlni látszott a meccs, ám Koprivica faultos kosara és Halmai betörése után 5 pontra is zárkóztak a somogyiak. Nem adta ki azonban kezéből a meccsen a vendég gárda.

Vereséggel búcsúzott a Kaposvár az élvonaltól, azonban a meccsen éltek a fiatalok a lehetőséggel. Hajduk Attila kezdőként 9 pontig jutott, és játéklehetőséget kapott Fehérvári Csegő és Yake Matthew is.

Kometa Kaposvári KK–SZTE-Szedeák 88–95 (23–32, 26–18, 18–23, 21–22)

Kaposvár Aréna, 600 néző. V.: Kapitány Gellért, Kovács Nimród, Földesi Ádám

Kometa Kaposvári KK: Halmai 12/3, EADDY 30/24, Puska 6,Hajduk 9/9, KOPRIVICA 22 Csere: Krnjajski 9/3, Fehérvári, Yake

Vezetőedző: Dalibor Damjanovic Edzők: Szőke Balázs Filipovics Gordan.

SZTE-Szedeák: Balogh 8, Cohill 11/3, BAILEY 25/21, Bognár 13, LAKE 17/6 Csere: Laluska, Zsíros 9/9, Mucza 12, Mayer, Csornai, Mokánszki.

Vezetőedző: Simándi Árpád

Dalibor Damjanovic: Gratulálok a Szegednek! Nem játszottunk teljes kerettel, 4-5 játékossal kevesebben voltunk. Ez volt a jellemző az elmúlt öt hónapra is, folyamatosan gondjaink voltak a sérülésekkel a playoutra készülve is. Próbáltam improvizálni, amennyire csak tudtam, de ez csak egy-egy meccsen működhet, hosszabb távon nem. Nagyon szomorú vagyok. Azt gondolom, hogy a város és a klub sem érdemelte meg ezt a helyzetet. Öt hónapja vagyok itt, de vesztesként szereplek a klub történelmében a kiesés miatt. Ezzel együtt elmondhatom, hogy mindig igyekeztem a legjobbamat nyújtani és sok energiát fektettem a munkámba. Akadtak nagy sikereink is a szezonban az Alba elleni meccsre gondolva például a válogatott szünet előtt. Ezt követően azonban sokszor edzeni sem tudtunk a szünet alatt. Majd a Honvéd elleni meccs volt a kulcs ebben a szezonban és az, ahogy azt elvesztettük. Bocsánatot kérek mindenkitől, ugyanakkor a lehető legjobb tudásom szerint cselekedtem az elmúlt időszakban és ebben a helyzetben.