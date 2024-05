Luxemburg fővárosában, Luxembourgban folytatta szereplését az Európa-liga ezüst divíziójában a magyar női röplabda-válogatott, az első ellenfél a Feröer-szigetek volt.

Az előzetes várakozások alapján a feröeriek elleni meccs ígérkezett a legkönnyebbnek a torna során, Alessandro Chiappini szövetségi kapitány pedig ennek megfelelően igyekezett játéklehetőséget biztosítani az eddig kisebb szerephez jutó játékosainak. A csapat kezdőjét így a rendkívül fiatal átlagéletkorú Jámbor Cecília, Radnai Luca, Tóth Sára, Kiss Gréta, Lászlop Alexandra és Erőss Mirtill hatos alkotta, liberó poszton Tóth Fruzsina és Kertész Petra váltotta egymást.

A felforgatott összeállításban meglehetősen sok hibával kezdtük a mérkőzést, azonban amint sikerült kicsit megnyugodnia csapatunknak, rögtön átvettük a vezetést. Kiss igyekezett nem csak mentálisan, de támadásban is vezére lenni együttesünknek, a szett felénél kis különbséggel, de magabiztosan vezettünk. A játszma végén aztán könnyedén léptünk el, Kiss tíz ponttal zárta a szettet, megszereztük a vezetést.

Lendületben maradt együttesünk, a feröeriek gyors időkérése ellenére is hat magyar ponttal indult a játszma. Kiss szinte minden támadóérintéséből eredményes volt, tükörsimán vezettünk a második szettben. Nem változott a játék képe, fiataljaink is egyre inkább felvették a ritmust, óriási fölénnyel húztuk be a második játszmát.

A harmadik szettre Glemboczki váltotta Kisst, Tóth pedig szépen osztotta el a labdákat, mindenki kivette részét a pontgyártásból. Radnai és Erőss növelte tovább a különbséget, a három szettes győzelmünkhöz kétség sem férhetett. Csapatunk szűk hetven perc alatt magabiztos győzelmet aratott.

Magyarország–Feröer-szigetek 3–0 (18, 8, 10) Magyarország: Jámbor 8, Radnai 9, Tóth 4, Kiss 17, Lászlop 4, Erőss 6. Csere: Tóth, Kertész (liberók), Glemboczki 4. Szövetségi edző: Alessandro Chiappini.

Alessandro Chiappini: – Boldog vagyok, hiszen egy fiatal csapattal arattunk három szettes győzelmet. A találkozó elején kicsit zavarodottan játszottunk, de hamar sikerült kontrollálni az érzelmeinket, onnantól kezdve pedig jól röplabdáztunk. Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak a lányok, betartották a taktikai utasításokat, így abszolút elégedett vagyok, még ha ez egy kötelező győzelem is volt.

A házigazda Luxemburg ellen játszotta második mérkőzését a női válogatott.

Jól kezdtük az első játszmát, Ambrosio és Szedmák pontjaival hamar elléptünk. Sikerült rendezni a sorokat luxemburgi oldalon, míg a mieink támadásban sokat hibáztak, így a szett feléhez érve egyenlíteni tudott ellenfelünk, aztán Németh bombáival vettük vissza a vezetést. Innentől kezdve csak egy csapat volt a pályán, magabiztos játékkal folyamatosan növeltük előnyünket, a szettet végül Kiss ászával zártuk le.

Szedmák és Németh játékára továbbra sem találta az ellenszert Luxemburg, kiváló támadóhatékonysággal dolgoztunk a második szett elején. Nyolc ponttal vezettünk, amikor Glemboczki Zóra váltotta Kisst, majd Petrenkó nyitássorozatával még tovább növeltük előnyünket. A végjátékban az is bőven belefért számunkra, hogy egy egyértelmű blokkérintést még a videós bizonyítékok ellenére sem ítéltek meg javunkra a játékvezetők.

Németh bombáival kezdődött a harmadik játékrész, ismét gyorsan alakítottunk ki jelentősnek mondható előnyt. Ismét lehetőséget kapott Jámbor és Erőss, ám ebben az összeállításban ezúttal nem ment csapatunknak a játék, négy pontra csökkent előnyünk, amikor visszatért a pályára Szedmák. A mérkőzés hátralévő része már ismét a mieinkről szólt, végül Erőss támadása tett pontot a találkozó végére.

Újabb három szettes győzelmének köszönhetően válogatottunk továbbra is vezeti az Európa-liga Ezüst divízióját és készülhet a csoportkör utolsó tornájára, melyet hazai környezetben, Érden vív meg.

Luxemburg–Magyarország 0–3 (–17, –14, –19) Magyarország: Kiss 6, Ambrosio 4, Petrenkó 4, Szedmák 13, Kump 6, Németh 16. Csere: Tóth F. (libero), Erőss 2, Tóth S. 1, Glemboczki 4, Jámbor. Szövetségi edző: Alessandro Chiappini.

Alessandro Chiappini: – A találkozó elején a jó kezdés ellenére volt egy kisebb hullámvölgyünk, de sikerült hamar rendeznünk a sorokat, aminek örülök. A második és a harmadik játszmában jól játszottunk és lehetőséget tudtam adni több fiatal játékosunknak is. Nagyon konzisztensen nyitottunk és a blokkmunkánkkal is elégedett voltam, összességében jó teljesítményt nyújtottunk egy, az előzőnél lényegesen erősebb ellenféllel szemben.