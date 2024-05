A két legjobb magyar egység versenyzésére is a szélsőségek voltak jellemzőek: Lackó Sára (Balatonfüredi Yacht Club) két futamban is győzött, és két versenynap is azzal zárult, hogy biztosan vezet a versenyben. A balatonföldvári Héder Benedek (Spartacus Vitorlás Egylet) háromszor győzött, egyebek közt a két, viharos szélben megrendezett futamban is. Tehetségben, kondícióban tehát nem volt hiány, csak mindkettejüknél becsúszott néhány gyengébb futam eredmény. A végeredmény persze így is figyelemre méltó, hiszen 243 fiú és 164 lány indult a világ összesen 38 országából. (Ebből 34 volt európai. A távolabbról érkezők nem az Eb-érmekért, hanem egy külön kupáért vetélkedtek.)

Az Európa-bajnokság rendezői mindent megtettek a kiírt futamok megrendezéséért, a nehéz körülmények között is. Az első napon 6-8 csomós kellemes szélben két-két futamot sikerült megrendezni, Lackó Sára egy első és egy második hellyel erősen mutatkozott be, és átvette a vezetést. Héder Benedek egy remek második hely után 37. lett.

A következő két nap a parti, majd a vízi halasztásokról, rajtpróbálkozásokról szólt, érvényes futam nélkül.

Másnapra szelet ígértek a meteorológusok, ami a délelőtti parton várakozás után be is jött: 13.30-tól mindkét osztály és az összes flotta számára sikerült a három futam, 15-20 csomós, késő délutánra tovább erősödő szélben, ezzel lezárult a selejtező futamok sorozata.

A hátralévő két napban már arany, ezüst és bronz csoportokban folyt a vetélkedés. Az ötödik, utolsó előtti napon jó széllel kezdődött a nap, nem kellett a parton várakozni, a 15-16 csomós szélben három futamot terveztek, de a délutánra bizonytalanná váló körülmények miatt csak kettőt sikerült megtartani. Lackó Sára 1. és 3. helyeivel 13 pontos előnyre tett szert, és sárga trikóban vághatott neki a záró napnak.

Héder Bendedek egy arany csoportos első és egy 47. helyet ért el az utolsó előtti napon.

Az utolsó nap a körülmények nem kedveztek a két legjobb magyarnak – Lackó Sára 36., 33., és 24. helye az összetett 5. helyhez volt elég. Héder Benedek zárónapi 28. és 26. helye az összetett 16. helyét jelentette számára.

A lányok mezőnyében arany csoportos volt még Zombor Zóra, ő 37. lett. A lány ezüst csoportban Kátai Boglárka 21., Aklan Luca 44., Katona Lotti 45. lett. A fiú ezüst csoportban Pintér Kristóf 17., Schriffert Péter 40., a bronz csoportban Nagy Patrik 31., a smaragd csoportban Vida Áron 24., Dénes Vince 53. lett.