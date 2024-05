Felfoghatatlan veszteség érte a sportágat

A Bakó-Sas Fitnesz SE versenye előtt megemlékeztek a nemrég elhunyt kaposvári testépítőről, Berkes Lászlóról, akit a rendőrség mellett a Magyar Fitnesz és Testépítő Szakszövetség is saját halottjának tekinti.

– Egy kaposvári versenyen, 24 évvel ezelőtt ismertem meg Berkes Lászlót, Pál József mutatott be minket egymásnak – mondta Huber István. – Sosem feledem, megkérdezték tőle, hogy mit csinál a rendőrségen, amire azt felelete: behatoló vagyok, bemegyek, akiért kell és kihozom, ha tetszik neki, ha nem. Mindenki dőlt a röhögéstől. Nem sokkal később megkerestem, hogy dolgozzon velem a szövetségnél, ő pedig örömmel elfogadta a felkérését. Remek kapcsolat alakult ki közöttünk, a haláláig szinte minden nap beszéltünk. Azon a félelmetes, horrorfilmbe illő napon is így volt, hiszen együtt voltunk a spanyolországi Európa-bajnokságon. Este fél hatkor köszöntem el tőle és indultam vissza a versenyről a szállodába. Később kaptam egy hívást, hogy Laci picit rosszul érzi magát, így ő is visszament a szállodába. Gondoltam, elkapott valamit, hiszen korábban is volt már ilyen, így, mivel másik szállodában voltunk, felhívtam este hét óra előtt kettő perccel, de nem vette a fel a telefont. Nem aggódtam, mert meg sem fordult a fejemben, hogy egy 47 éves, rendkívül jó fizikai és mentális állapotban lévő férfi meghal az éjszaka folyamán. Másnap reggel értesítettek, hogy nincs pulzusa. A szállodához a rohammentővel együtt értem oda, a szobájába nem engedtek be. Az orvos közölte velem, hogy tíz órával ezelőtt beállt a hirtelen szívhalál, valószínűleg alsó fali infarktus, de ezt pontosan csak a boncolás után tudják megmondani. Ez rányomta a bélyegét az egész Európa-bajnokságra. Az eredmények csodásak voltak, de ez a dolog sokként ért mindenkit. A mai napig nem hiszem el, hogy elhunyt, hiszen egészségesen élt, mindent a sportnak szentelt alá. Kirobbanó formában volt, soha nem mondta, hogy fáradt lenne. A szövetség egyik legjobb edzője volt, olyan sportolók jöttek ki a keze alól, mint Kiss Virág, akit egy ország ismer, vagy Pásztor Vivien, aki épp a halála másnapján lett Európa-bajnok. Ezt már sajnos nem érhette meg. Berkes László a rendőrség mellett a szövetségnél is rengeteget dolgozott, számos előadást tartott, a legfelkészültebb szakember volt. Egy csodálatos embert veszítettünk el.