Kecskeméten nyílt lehetőség az uszonyosúszók számára arra, hogy teljesítsék a szintidőket a közelgő világeseményekre. A Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sportolói közül ez Stadler Csengének és Lengyeltóti Bencének sikerült a felnőttek között, míg Vince Marcell először került be a junior válogatottba.

– Nagyon kemény munka előzte meg a kecskeméti versenyt, rengeteget délelőtt és még több délutáni edzéssel – mondta Vince Marcell. – Ehhez igazítottam a napjaimat, mindent a felkészülés alá rendeltem.

– Elengedtem a hosszabb távokat, inkább a sprint távokra koncentráltam – folytatta az Adorján SE úszója. – Így három egyéni számban, 100 méteres uszonyos gyorsúszásban, 50 méter apneaban és100 méteres búvárúszásban és két váltóban, a 4×50 méteres felszíniben és a 4×100 méteres mix uszonyos gyorsúszó váltóban kvalifikáltam magam az Európa-bajnokságra.

A CMAS Uszonyosúszó Junior Európa-bajnokságot június 25.-e és július elseje között rendezik a litvániai Klaiped városában.

– Folytatom az eddig kemény munkát, úgy gondolom, hogy ez bevált, nem kell változtatnom rajta – tette hozzá Vince Marcell. – Addig minden lehetőséget kihasználok annak érdekében, hogy minél jobb pozícióba kerüljek, ezért is álltam rajhoz a Csik Ferenc Emlékversenyen is.