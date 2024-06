Az évek óta folyamatos fejlődésben lévő vitorlásversenyt hatalmas érdeklődés övezi. Ennek köszönhetően már a regatta előtti hét közepén borítékolható volt, hogy a 150 hajós felső nevezési határt gyorsan elérik majd. A pénteki nyitóestre hangulatosan berendezték a szervezők a balatonföldvári kikötőben a Galamb szigetet, ahol italkóstolóval, hideg frissítővel várták az érkező vendégeket. Évről évre egyre több kiállítóval bővül a helyszín, így a teljes hétvége egy mini fesztivál jelleget ölt, ahol a résztvevők személyesen is megismerhetik az esemény támogatóit.

Szombat reggelre a meteorológiai előrejelzés kevés, változó irányú szelet jósolt, ami a rajt pillanatában okozott nehézségeket a Dávid Júlia vezetésével felálló versenyrendezőségnek. A rajt után megélénkülő és délutánig kitartó szélben szinte a teljes mezőnynek sikerült végig vitorláznia a Balatonföldvár-Balatonszemes-Révfülöp-Balatonföldvár távot.

Az első nap abszolút befutója a mindössze 16 éves Király Dávid kormányzásával induló René Raffica lett, míg a katamaránoknál az RSM csapata győzedelmeskedett Vándor Róberttel a kormánynál. A további 18 kategóriában versenyzők is igazán jót vitorlázhattak egymás ellen, a kora nyári időjárás még a leglassabb hajóknak is kedvezett.

Az egész napos hőségben megfáradt versenyzőket grill vacsorával, színes programokkal várták a szervezők a vízparton. Az este egyik fénypontja a Helly Hansen által szervezett kvízjáték volt, valamint a tombolasorsolás és a különböző nyereményjátékok is garantálták a jó hangulatot. Akinek pedig kedve, ereje kitartott, hajnalig bulizhatott.

Az erre a hétvégére kiírt önkormányzati és európai parlamenti választásokon sokan szerettek volna szavazni, így a vasárnapi versenyprogram a hagyományosnak mondható 10 órás rajt helyett egy órával előbb kezdődött. Élénk szél fogadta a versenyzőket a rajtvonalon, a rendezők bátran bízhattak benne, hogy sikerül a mezőnynek a teljes Balatonföldvár-Balatonakali-Balatonszemes-Balatonföldvár útvonalat levitorláznia. Bár szinte végig kitartott a szél, a versenyvezető a katamaránokat leszámítva minden indulót befuttatott Balatonszemesnél, ami nagyon jó döntésnek bizonyult, hiszen kora délutánra kisimult a Balaton.