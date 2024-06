Nem került könnyű csoportba a magyar válogatott a Németországban rendezett World Cup of Darts csapatversenyen, ugyanis az egykori kaposvári versenyző, Major Nándor és társa, Jagicza Gábor alkotta páros a norvég és a lengyel duó ellen próbálta kiharcolni a továbbjutást.

Hazánk fiai első ízben a norvég válogatottal találták szembe magukat, s az első leget rögtön megnyerték, még úgy is, hogy ellenfelük kezdte a játékot. Ezt követően azonban egyenlítettek, majd a vezetést is átvették az északiak, így Major Nándorék futhattak az eredmény után. A mindent eldöntő, hetedik játszmában azonban ismét a norvégok diadalmaskodtak, így a meccset is megnyerték négy-három arányban.

A sokkal magasabban rangsorolt lengyelek ellen ugyancsak jól kezdtek a magyarok, azonban hiába nyerték meg az első leget, a többit elveszítették Összesítésben négy-egyre nyert Lengyelország, ami egyben azt is jelentette, hogy Major Nándorék nem jutottak tovább a csoportból.