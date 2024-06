Kiss László sajátos világcsúcsot tart: 1982-ben a világbajnokságon csereként beállva hét perc alatt ért el mesterhármast, és ilyenre sem előtte, sem azóta nem akadt példa ennyire jelentős futballtornán. Akkor a magyar válogatott kezdésként 10-1-re lelépte El Salvadort, most az Európa-bajnokságon viszont 3-1-re kikapott Svájctól. A 33-szoros válogatott korábbi csatárlegenda még itthon nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, utána útra kelt, és a családjával együtt a helyszínen nézi meg a Németország és a Skócia elleni csoportmeccseket.

– Egykori csatárként nagyon tetszik, hogy hét meccs után háromnál is magasabb a gólátlag – emelte ki rögtön Kiss László. – Ez azért is érdekes, mert a legtöbb csapat öt-négy-egyes formációban védekezik, azaz a korábbinál többen védik a kaput, mégis, a gólok száma ugyanannyi, mint a háromvédős felállásban volt. Feltűnő az is, hogy a klasszikus centerek az akciók szövése közben alig érnek labdába, a csapatok inkább a széleken igyekeznek megbontani a védelmet és beadásokkal veszélyeztetnek. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nagyon oda kell figyelni a szélsők kiválasztására és az érkezések gyakorlására. Az én időmben mi, csatárok gyakran cserélgettünk posztot a mérkőzések alatt, most viszont azt látom, hogy aki a jobb szélen kezd, az véletlenül sem keveredik át a másik oldalra és viszont, azaz kötöttebb a játék. És még valami: ha valakit lőni engednek húsz méteren belül, az már helyzetnek számít, rengeteget fejlődött a középpályások rúgótechnikája.

Kiss László szerint a szerbekről vehet példát a magyar válogatott

Természetesen nem mehettünk el a magyar válogatott Svájc elleni, 3-1-es vereséggel végződött meccse mellett szó nélkül. Kiss Lászlónak erről először a vasárnap esti mérkőzés jutott az eszébe:

– Az végig érződött, hogy az angol válogatott csapatként és a játékosok egyéni tudását tekintve is jobb a szerbnél, ám az utóbbiak mentalitása lenyűgözött, nagy erőt sugárzott. Utólag is értem, hogy annak idején miért nem szerettünk jugoszláv csapatok ellen játszani. Ez az a mentalitás, ami hiányzott a magyar futballistákból Svájc ellen. Az, hogy úgy menjenek a labdára, hogy nincs kétség, azt ők szerzik meg, akár a szabálytalanság határát is súrolva. Az ellenfél így támadta meg a labdás játékosainkat, emiatt a labda többnyire hátul vándorolt, azaz nagy volt a nyomás a védőinken ilyenkor is, ugyanezt a nyomást viszont mi nem tettük rá az ellenfélre. Márpedig ha a mentalitásunk nem változik, akkor nem reménykedhetünk a sikerben.