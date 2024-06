Fotó: ANDRASSY Zoltan

A Kaposvárnál azonban nemcsak emiatt, hanem az edzéseken mutatott meggyőző teljesítmények miatt is kaptak lehetőségek a saját nevelésű fiatalok: Klinger Bálint, Schatz László, Somogyvári Ádám, Vörös Tamás és a két fiatal kapus Szilágyi Ábel és Szilágyi Gábor, akik közül többen ebben a szezonban mutatkoztak be a magyar élvonalban.

– A későbbi bajnok Ferencváros ellen volt olyan mérkőzésünk, melyen minden olyan játékosunk vízbe került, akit neveztünk az OB I.-re – fogalmazott Surányi László. – Ha akkor még valaki hiányzott volna valamilyen okból, akkor nem maradt volna elég, az OB I.-re nevezett játékosunk, így ki sem tudtunk volna állni. A felsőházban rendszeresen öt ifista szerepelt a keretünkben, ez pedig mindent elmond arról, hogy milyen sérüléshullám sújtott bennünket. Emiatt is gondolom azt, hogy összességében sikeres szezont zártunk.

A Kaposvári VK jó idényt annak is köszönheti, hogy egy évvel ezelőtt megfelelően alakította ki keretét, melybe négy új játékos, Kósik Soma, Dőry Farkas, Fülöp Bence és Baj Marcell érkezett.

– Azt gondolom, a négy új igazolásunk bevált, ezt most először tudom elmondani az itt töltött öt évem során – hangsúlyozta Surányi László. – Mindenki hozzátett a sikeres szezonhoz, a legjobb játékosainkat is az újak között lehet keresni. Remélem, hogy ez a tendencia folytatódik, és akik a következő idényre érkeznek, ugyanilyen hasznos tagjai lesznek a csapatnak, még úgy is, hogy nekik is voltak hullámvölgyeik, de összességében nem lehet rájuk panaszom.