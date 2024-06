Az eXtremeMan 113 (1,9 km úszás – 90 km kerékpározás – 21,1 km futás) felkészítő erőpróba mellett amolyan kiegészítőként egy kerékpáros és még három futóversenyt is rendeztek Kaposváron, amelynek a Csik Ferenc versenyuszoda volt a központja.

– Korábban a Desedán rendeztük ezt a fél eXtremeMan-viadalt. Az idén úgy döntöttünk, hogy át-, pontosabban behozzuk Kaposvárra a Csik Ferenc versenyuszodába – mondta amolyan elöljáróban Péter Attila, a kaposvári erőpróba egyik szervezője és egyben szpíkere. – Igazából nem is nagy baj, hogy a fő versenyre hetvenen neveztek: a tíz pályán be tudtuk rendesen osztani az indulókat.

Fotó: Muzslay Péter

A különböző kiegészítő versenyszámokkal együtt több mint százan jelentkeztek a kaposvári viadalra, merthogy rendeztek – a triatlon (további) népszerűsítése érdekében – mini távú erőpróbát, valamint kerékpáros és futóversenyeket is.

A nyitó számot, az 1,9 km-es úszást Harsányi Mátyás nyerte meggyőző fölénnyel: több mint hat és fél perc előnnyel kezdhetett el kerékpározni az őt váltó Lőrincz Ferenc. Ők viszont nem egyéni indulók voltak, hanem négy fős váltó tagjai. A 90 km-es bringázásnál aztán többen is megelőzték, majd végül névrokona, Lőrincz Gergely szakította át elsőként a célszalagot, majd 20 perccel verve a teljes mezőnyt. A fentebb említett váltó végül a hatodik helyen érkezett be a célba, így a csapat tagja, Lőrincz Lujza lett a legjobb női versenyző.