Az első percekben a magyar csapat birtokolta többet a labdát, a szerbek a biztos védekezésre helyezték a hangsúlyt. Egyik válogatott sem vállalt fel felesleges kockázatot, így a kapusoknak nem is akadt komoly dolguk. A 7. percben a semmiből szerezték meg a vezetést a szerbek, egy lecsorgó labdát lőttek Bohony kapujába (0-1). Csoszánszki azonnal két gyors lövéssel jelezte, hogy van tartása a csapatnak, de a szerb kapus jól védett. A magyar szurkolók is érezték a lelátón, hogy most nagy szükség van a biztatásra. A 13. percben Kiss Gábor lőtt gyönyörűen egy lefordulás után, a labda súrolta a kapufát is. Nem sokkal később Domokos előtt adódott jó lehetőség, de ez is kimaradt. A 16. percben már semmi nem mentette meg a szerbeket, Domokos lekészítése után Kozó Viktor egyenlített, a kapus már csak beleérni tudott a labdába, de hárítani nem (1-1). A 19. percben újabb gólt szereztek a szerbek, és bár a VAR vizsgálta az esetet potenciális szabálytalanság miatt, végül érvényes lett a találat (1-2). Pár perccel később jött az újabb szerb ziccer, de Bohony hatalmas bravúrral védett. A félidő hajrájában a szerb játékos ápolása miatt állt a játék, így volt egy kis idő átbeszélni a dolgokat. A végén Bohony még egy újabb ziccert védett, majd Csoszánszkit állították ki egy szabálytalanság miatt a videobíró segítségével. Újabb gól már nem esett, így 2-1-s szerb vezetéssel mentek a szünetre a csapatok.

Fotó: Vaszko Viktor

A magyar csapat még a második félidő elején is emberhátrányban játszott kicsit több, mint négy percig, de szerencsére újabb nagy helyzeteket

rontottak el, vagy éppen Bohony védett. A 30. percben egy szöglet után viszont már nem hibáztak, így 3-1 volt ekkor az állás. A 34. percben

jött az újabb szerb-gól, így nagyon nehéz helyzetbe került Trencsényi János csapata. A folytatásban ment előre becsülettel a magyar csapat, de a szerbek kiválóan védekeztek. Az utolsó tíz perchez érkezve még mindig háromgólos volt az ellenfél előnye, ekkor már hat az ötözött a válogatottunk. Ám

hiába a távoli lövések, próbálkozások, ezen a napon semmi nem akart összejönni. Trencsényi János még azzal is megpróbálkozott, hogy behozta

Lovászt vészkapusnak.

A szerbek a végén már az idővel is játszottak, így újabb gól már nem esett, a szerbek 4-1-re nyertek, míg a magyar válogatott számára véget ért az Európa-bajnokság.

Európa-bajnokság, Szarajevó, nyolcaddöntő

Magyarország-Szerbia 1-4 (1-2)

Magyar gólszerző: Kozó