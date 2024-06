A Siófok KC az NB II.-es (harmadosztályú) női kézilabda-bajnokság 'E' jelű csoportjába kapott besorolást, ahol 11 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel az alapszakasz-győztes Mohácsi TE 1888 mögött zárta a szezon első felét. A felsőházi rájátszásban aztán már közel sem tudott ilyen hatékony mérleget felmutatni a somogyi együttes, mely 4 győzelem mellett 1 döntetlent és 3 vereséget számlált. A feljutást végül a Mohácsi TE 1888 harcolta ki, Pintér Károly együttese pedig a harmadik helyen végzett, miután az utolsó játéknapon az egymás elleni 30–30-as döntetlennel a Ferencvárosi TC U21-es csapata szerezte meg az ezüstérmet.

– Úgy gondolom, hogy NBII-es felnőtt együttesünk nagyon szépen szerepelt a 2023/24-es szezonban. Miután kiderült, hogy nem indulhatunk a legmagasabb osztályban, csupán pár hét állt rendelkezésünkre tavaly nyáron, hogy összerakjunk egy ütőképes keretet. Saját nevelésű, ifjúsági sportolóinkra építettünk, kiegészülve néhány rutinos, siófoki kötődésű játékossal. Szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenki amatőr státuszú szerződéssel játszott mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül. Ezúton is köszönöm a lányoknak, hogy megmutatták, hogy lehet ezt a játékot a klub és a város iránti szeretetből is játszani, az én szememben igazi sportemberek. Köszönettel tartozom a stábomnak is, mindenki remek munkát végzett. A szívinfarktusom után segítőm, Pap Ádám vette át a csapat irányítását és úgy gondolom, hogy maximálisan élni tudott a lehetőséggel. A lányok mindent kiadtak magukból, kis szerencsével meg lehetett volna a második hely is, de a bronzérem megszerzése is nagyon szép eredmény. A Mohács teljesen megérdemelten lett bajnok, kiemelkedett a mezőnyből – fogalmazott Pintér Károly, a Siófok KC szakmai igazgatója, aki a jövővel kapcsolatban is bizakodóan nyilatkozott – Pozitív megbeszélést folytattam Fodor János ügyvezetővel, aki biztosított arról, hogy a jelenlegi keretek között folytathatjuk a munkát. Ez örömteli hír, hiszen így mind utánpótlás, mind felnőtt szinten továbbra is élni tud a siófoki kézilabda. NBII-es csapatunk nagy átalakuláson fog keresztül menni, a kezdő csapat nagy része távozik és magasabb osztályba igazol. Büszkék vagyunk a lányokra, ez azt mutatja, hogy jó munkát végeztünk mi is, és a játékosok is.