– Amikor az első szezonját töltötte a Fino Kaposvárnál, a bajnoki pontvadászatot másodikként, a kupasorozatot pedig harmadikként zárták. Tavaly aztán mindkét porondon sikerült egy helyet előrébb lépni, idén pedig előbb a Magyar Kupát hódították el, majd megvédték a bajnoki címüket. Amikor tavaly csak az ötödik helyről kezdhették a rájátszást, bízott a jobb folytatásban?

– Egyértelműen és határozottan igen a válaszom – mondta Vig Attila, a Fino Kaposvár elnöke. – Volt egy meglehetősen öntörvényű bolgár feladónk, Nikolaj Manchev, akit sem az edzőnk, Szlobodan Prakljacsics, sem pedig a saját játékostársai nem fogadtak el. Szerencsénk volt, mert télen Lubos Bartunek szabadon igazolható volt, s vele teljesen más lett a játékunk. A kupadöntőben még alulmaradtunk a Pénzügyőrrel szemben, utána viszont a bajnoki elődöntőben esélyt sem adtunk nekik, mint hogy az aranymeccseken a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn alakulatának sem.

Fotó: Muzslay Péter

– Azt már tudjuk, hogy a sikercsapat magja (most is) együtt marad. A fiatal Zarka Márton Amerikában folytatja ösztöndíjasként, Bozóki Bence – és minden bizonnyal Baróti Árpád is – szintén külföldre költözik, s az egyik kubai légiós, Lescay Favier Tomas Alejandro is elköszönt a somogyi megyeszékhelytől. Ugyanakkor két új érkezőről tudunk (jelenleg) beszámolni a brazil Jorge Bruno Feliciano és a 19 éves, hatszoros válogatott Boldizsár Péter személyében; utóbbi játékos Kecskemétről érkezett.

– Boldizsárt Lescay, Brunót pedig Bozóki pótlására igazoltuk le. Ugyanakkor egy másik fiatal játékosunk, Tóth Gábor is idén nyáron az Amerikai Egyesült Államokban folytatja röplabdás pályafutását ösztöndíjasként. Időközben az is eldőlt, hogy Kalmár Ákos továbbra is a mi színeiben folytatja.

– Egy éve a bajnoki döntőre 2400-an voltak kíváncsiak; korábban még soha ennyien nem voltak sportrendezvényen a Kaposvár Arénában. Idén még majd háromszázzal tovább nőtt a nézőszám. Lehet ezt még tovább fokozni?

– Igen, és azért dolgozunk gőzerővel, hogy ez valóban így legyen. Sok szurkoló kísérte el a csapatot az érdi kupadöntőre, majd a fehérvári utolsó aranymeccse is nagyon sokan eljöttek a somogyi megyeszékhelyről. A szurkolók már vártak minket Kaposváron, s rengetegen gratuláltak. Az a célunk, hogy továbbra is szerethető legyen a Fino Kaposvár, s egyszer teljesen megteljen a Kaposvár Aréna. Valami olyasmit képzelek és szeretnék, mint például a veszprémi kézimeccseken: a szurkolóink is a csapat mezét öltik magukra és telt ház buzdítja majd a csapatot.