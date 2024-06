A Kaposvárral játékosként magyar bajnoki címet és magyar kupát is elhódító szerb-magyar szakember tizenöt év után ül le ismét a somogyi gárda kispadjára. Dzunic 78 mérkőzésen irányította a Kaposvárt, melyből 43-at megnyert a csapat. A leendő somogyi vezetőedző 2022 óta a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia NB I. Zöld csoportos csapatát és a fiú szakágat vezette. Előbbivel most kiharcolta a feljutást is a Piros csoportba.