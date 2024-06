A magasposzton Bogdán Benedek után a 19 éves centerrel erősödik a somogyiak kerete. Antalics az országos döntőben hatodik helyezett U20-as gárda egyik húzóembere volt az elmúlt szezonban, 15,7 pontot és 11,3 lepattanót átlagolt, de az élvonalban is gyűjtött már tapasztalatot. Az utánpótlás bajnokságban Antalics Dániel több karriercsúcsot is megdöntött, a Szeged ellen 29 pontot szórt, míg a Honvéd ellen 19 lepattanót szedett, így remek szezont tudhat a háta mögött. A fiatal center az elmúlt időszakban egy kisebb térdműtét után a mielőbbi gyógyuláson dolgozott, melyről az aláíráskor beszélt is.

– A sérülésből már nagyjából kijöttem. Úgy érzem, hogy sikeres volt a műtét, nem fáj már a térdem. Az U20-as válogatott szereplést most még viszont kihagyom. Most arra fókuszálok, hogy a kondimat és az egyéni képességeimet fejlesszem – emelte ki Antalics.

Az U20-as válogatott center készen áll keményen dolgozni a gyors visszajutás érdekében.

– A hosszabbítás kapcsán elmondhatom, hogy engem is rosszul érintett a kiesés, ahogy mindenkit. Kaposváriként fejlődni szeretnék jövőre, és minden tőlem telhetőt megtenni azért hogy visszajussunk az élvonalba. Kemény munkára lesz szükség, de hiszem, hogy szurkolóink segítségével meg tudjuk csinálni. Köszönöm, hogy velünk vannak és bíznak bennünk. Hajrá Kaposvár!