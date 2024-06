Molnárné Osztermayer Orsolya, Czebei Ádám, Sinka Szilvia Krisztina, Farkas Szilárd és Huszárné Forintos Mónika Fotó: Lang Róbert

Az egykor röplabdázó, a későbbiekben pedig a labdarúgást, azon belül pedig a kapus posztot választó fiatal testnevelőtanár lényegesnek tartja, hogy a gyerekek ráérezzenek arra, hogy milyen fontos a mozgás. Igyekszik átadni a sport iránti szeretetet és megteremteni egy olyan alaptudást, amit a diákok tovább vihetnek az életük során. Fontosnak tartja, hogy a gyerekek minél több sportággal megismerkedjenek, így elősegítve a számukra legmegfelelőbb mozgásforma kiválasztását.

– Elképesztően meglepődtem, őszintén szólva nem sejtettem semmit, sikerült titokban tartani a végeredményt. Amikor megláttam a kollégákat és a sajtó képviselőit, ahogyan belépnek a testnevelőterembe, már sejtettem valamit, de egészen addig nem hittem el, amíg a szervezők ki nem mondták azt, hogy az országos döntőt is megnyertem – fogalmazott Czebei Ádám, akivel pár órával az esemény után beszélgettünk – Őszintén szólva még mindig a hatása alatt állok. Egy szokásos napnak indult a mai, most pedig egyre több gratulációt kapok. Fantasztikus érzés elnyerni egy ilyen elismerést, mely úgy gondolom, hogy nem csak a jelenben, hanem később is nagy büszkeséggel tölt majd el. Köszönöm a a bizalmat a szülőknek, a gyerekeknek, a kollégáknak, a barátoknak és a családtagoknak egyaránt.

A 200 főnél kisebb oktatási intézmények kategóriájában Magyar Márton István (Somogyvár, Szent László Általános Iskola), a 200 főnél nagyobb iskoláknál pedig Horváth Dániel (Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium) képviselte Somogy vármegyét az országos döntőben.