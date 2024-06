Akadt szép számmal váratlan eredmény, avagy igencsak vaskos meglepetés a 2023/2024-es idényben. Ezekből szemezgettünk.

Az év csapata

Egyértelműen a Papp Zoltán vezényelte Nagyatád, amely az ősszel begyűjtött 41 pontjához a tavaszi folytatásban még 42-tőt tett hozzá. Pedig az első félévben – miután előre hozták a tavaszi nyitányt – két körrel többet játszottak a csapatok... A Nagyatád tavasszal egyetlen pontot sem hullajtott el, s roppant magabiztosan, 13 pont előnnyel lettek (újra) bajnokok, a Magyar Kupában pedig a jövő évi országos táblára jutottak úgy, hogy egy hete Balatonlellén a hazaiak vezettek 2–0-ra.

Bajnok a Nagyatádi FC

Fotó: Lang Róbert

Az év (meglepetés)edzője

Ez a büszke titulus Pintér Gergőt illetik. A kadarkútiak mestere hosszú éveken át segédkezett Pandur Ádámnak, és sokan féltették, hogy meg tud-e birkózni új feladatával. Jelentjük, igen. A bajnokság legvégén, a 30. fordulóban a tavaszi listavezető Balatonlellét szorították le a dobogóról.

A legnagyobb arányú győzelem

Május 18-án, az utolsó előtti, 29. fordulóban játszották a Marcali–Segesd bajnokit. Az első 45 perc után 5–0-ra mentek a házigazdák, a folytatásban viszont négy percenként rugdosták a gólokat, s a vége 16–0 lett. A marcali gólözönből a gólkirály Bradics Tamás hatot vállalt, aki a szezon végére 36 gólig jutott.

Bradics Tamás

Fotó: Mócza Daniel

A legtöbb gól

Nem egészen egy hónappal korábban, egészen pontosan április 20-án a 25. fordulóban a Toponár–Segesd meccsen esett a legtöbb gól; a hazaiak 16–1-re húzták be a mérkőzést. Más kérdés, hogy még ennél is több gól születhetett volna, ha negyedórával a rendes játékidő letelte előtt a vendég segesdiek sérülések miatt nem fogynak el...

Gólfesztivál a Toponár-Segesd meccsen

Fotó: Muzslay Péter

Gólvadászok

A legtöbb gólt egy találkozón Bradics Tamás szerezte, amikor is hatszor talált be a kapuba. „Mesterötöst” ketten értek el, mégpedig Pető Tamás a 25. körben a Segesd ellen, valamint a Balatoni Vasas játékosa, Bene Zsombor még március 2-án a 18. fordulóban. A szenvedő fél – nem nehéz kitalálni – most is a segesdi együttes volt...

Őszi gólzuhatag

Bár a tavaszi folytatásban több gólt láthattak a szurkolók, azért említsük meg az őszi „leget” is: október 13-án a Balatoni Vasas 11 góllal küldte haza az Öreglakot. Ez volt az első félév legnagyobb arányú győzelme.