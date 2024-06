A somogyi együttesek közül nem jutott tovább a csoportkörből a Tabi ifjúsági csapat, a szárszói NKSE és a Balatonszárszó, a siófoki Matracosok, a kaposvári Májzsugor és a lellei Balatotál gárdája sem. Ott volt viszont a legjobb 32 mezőnyében a somogyvári Youngboys, mely soraiban tudta a Marcali gólfelelősét, az idén megye I-es gólkirályi címet szerző Bradics Tamást, a kaposvári Mellbimboys, a kadarkúti Fapuma Old és a kaposvári városi kispályás labdarúgó-bajnokságot nemrégiben megnyerő Belo Bt. együttese is. Végül mind a négy somogyi csapat túljutott az egyenes kieséses szakasz elő állomásán, a nyolcaddöntőben pedig egymással találkoztak. A két párharcból a Youngboys és a Belo Bt. jött ki jobban, utóbbi büntetőpárbajban verte a Fapuma Old gárdáját.

A negyeddöntőben a Youngboys büntetőkkel verte a paksi Sörpatika gárdáját, míg a Belo Bt. egy gól nélküli döntetlen után szintén az idegek harcában kerekedett felül a budapesti Mátyásföld csapata felett. Az elődöntőben még elkerülték egymást a somogyi csapatok, minkét párharc 0–0-ás döntetlennel zárult és a büntetőpárbajban egyik oldalon sem jött ki a lépés, mindkét fél 3–2-es vereséget szenvedett. Így a harmadik helyárt somogyi bronzcsatát rendeztek, melyet végül 1–0-ra a Belo Bt. húzott be. A finálé büntetőpárbajban dőlt el, a torna legvégén a Happy Bandur emelhette magasba a serleget.

Lieber Károly (balról) és a megye I-es gólkirály, Bradics Tamás (jobbról) a Youngbosy szerelésében Fotó: Vaszko Viktor

Eredmények

Nyolcaddöntő (somogyi érdekeltség)

Youngboys– Mellbimboys 2–0

Fapuma Old–Belo Bt. 0–0 - büntetőkkel 1–2

Negyeddöntők

Szabócsalád–Happy Bandur 1-2

Youngboys–Sörpatika 1-1 - büntetőkkel 5–4

Mátyásföld–Belo Bt. 0-0 - büntetőkkel 1–2

TyeTye Kaleta–Szilasi és Barátai 1–3

Elődöntők

Happy Bandur–Belo Bt. 0–0 - büntetőkkel 3–2

Youngboys–Szilasi és Barátai 0–0 - büntetőkkel 2–3

Bronzmérkőzés

Belo Bt.–Youngboys 1–0

Döntő

Happy Bandur–Szilasi és Barátai 0–0 - büntetőkkel 3–1

Végeredmény

1. helyezett: Happy Bandur (Inárcs)

2. helyezett: Szilasi és Barátai (Budapest)

3. helyezett: Belo Bt. (Kaposvár)

4. helyezett: Youngboys (Somogyvár)

Különdíjasok

A döntő játékosa: Bohony Bálint (Happy Bandur)

A legtehetségesebb: Farkas Tamás (Belo BT)

A legrutinosabb: Mezőfalvi Lóránd (Happy Bandur)

A torna kapusa: Fodor Pap Tamás (Youngboys)

A torna játékosa: Irimiás Gergő (Happy Bandur)

Gólkirály: Kerek Norbert (Szilasi és Barátai)