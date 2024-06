Címvédőként, de teljesen újjáalakított kerettel vágott neki a 2023/2024-es idénynek a NEKA fiú U16-os csapata. Ahogy Gazdag Tibor vezetőedző az értékelésében elmondta, voltak feladatok a pályán és a pályán kívül is, de erre az ötödik helyre olyan büszkén tekint, mintha bajnoki címet szereztek volna.

– Tavaly mindössze egy vereséggel nyertük meg a bajnokságot, így idén nagy volt az elvárás az új korosztály felé. A keretbe 16 új játékos jött, sok helyről, sok képzettségi szinttel érkeztek a fiúk, teljesen más mentalitással, többféle személyiséggel. Nem volt könnyű összegyúrni ezt a társaságot, az idény első fele gyakorlatilag erre is ment rá, próbáltuk beszoktatni őket az új rendszerbe, elfogadtatni velük a szabályokat. Emellett a pályán is volt feladat, hogy technikailag, taktikailag, erőnlétileg olyan szintre hozzuk fel őket, ami elvárt az akadémián. A játékosok jól vették az akadályokat, a második félévre pedig szépen összeértek a srácok, és a bajnokság végére egész jó kis csapattá váltunk – fogalmazott Gazdag Tibor. – Sok segítséget kaptunk a szakágon belül, sok megbeszélésen vagyunk túl, és a játékosok szerencsére elhitték, hogy azokon a mérkőzéseken, amelyeken csapatként játszottak, rendre nyertünk, de amikor az egyénieskedés került előtérbe, akkor vereség lett a vége. Idén nagyon színvonalas és kiegyenlített volt a bajnokság, a végletekig kiélezett meccsek jellemezték, az elsőtől a 12. helyezettig bárki bárkit meg tudott verni. Folyamatosan voltak meglepetéssel záruló mérkőzések, három pontot szereztünk például az erős PICK Szeged ellen, de nálunk hátrébb álló riválisoktól is kikaptunk.

A fiú akadémiai tornán szereplő boglári együttesnek szintén Gazdag Tibor volt a vezetőedzője.

– Az akadémiai torna arról szólt, hogy azok a játékosok, kapusok kapjanak szerepet, akik a bajnoki fordulókban keveset játszottak, így nem mindig a legerősebb csapattal álltunk fel. A keret fele ráadásul fiatalabb volt a kiírt korosztálynál, de jól teljesítettek a fiúk, ezt is egyfajta versenynek fogták fel – hangsúlyozta a vezetőedző. – Bizakodva várom a következő idényt, hiszen a keret magja velem folytatja a munkát. Már nem a nulláról kell kezdeni, ismerik a rendszert, jóval könnyebb lesz, még ha fiatalabbak is leszünk a mezőnytől. Köszönöm a szakág valamennyi edzőjének és munkatársának a segítségét: volt lehetőség egyéni képzésekre, kapusedzésekre, erőnléti képzésre és ez mind megmutatkozott az U16-os csapat teljesítményén. Erre az ötödik helyre ugyanolyan büszke vagyok, mintha bajnokok lettünk volna.