A négyszeres magyar válogatott feladó, Kotormán Réka csatlakozik a KNRC csapatához a 2024/2025-ös szezonra – olvasható a klub közösségi oldalán.

A 24 éves röplabdázó négy évet játszott az Egyesült Államokban, ezt követően a Békéscsaba együttesét erősítette, de a következő idényt már Kaposváron kezdi meg.

– Kaposváron kezdtem el röplabdázni, és a családom is innen származik, így jó volt látni, hogy a kaposvári röplabda rendkívül dinamikusan fejlődött az elmúlt időszakban. Szimpatikus az is, hogy nagyon sok fiatal magyar játékost kezdett el beépíteni Vincent az Extraligás csapatba, és velem is számolnak – fogalmazott Kotormán Réka. – Sokat jelent számomra, hogy újra a nagyszüleim előtt játszhatok illetve, hogy több kaposvári játékossal is játszottam már együtt, így nem lesz idegen a közös munka.