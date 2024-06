Utóbbi kategóriában volt érdekelt a kaposvári Jámbor János (Deseda HE), aki csapatban – miután két éve Szegeden harmadik, tavaly Franciaországban pedig világbajnok volt – ezüstérmet szerzett. Tagja volt a magyar válogatottnak Horváth Tibor is (Kaposfő HE), aki most szerepelt először világbajnokságon, s második lett.

Mondhatni az utazás kimerítőbb volt, mint maga a világbajnokság.

– kezdte Jámbor János.

Tizennyolc óráig tartott az oda út (meg a vissza út is), miután bekeveredtünk egy kamionokból álló tömör sorba. Több mint 40 fok volt a kocsiban, ráadásul mi szállítottuk a magyar csapatnak a 200 kg-nyi etető kaját. Végig jegeltük, így szerencsére semmi baja nem történt.



A világbajnokság egy olimpiai központban volt, amit a maty éri evezős pályára lehetne hasonlítani. Előtte öt napig gyakorolhattak a két napon át tartó világbajnokságra, amelyen 20 nemzet vett részt.

– Az edzéseken rendre 5–6 kiló halat fogtunk; nagyrészt kárászokat, de akadtak szebb potykák, közük két-három kilósak is – folytatta Jámbor János. – A vb rajtjára aztán ítéletidő kerekedett, vagy 20 fokot esett vissza a hőmérséklet. Az előrejelzések 30 km-es széllökésről szóltak, ami végül 70 vagy még annál is nagyobb volt. Nem számoltam, de legalább tizenöt rakós bot tört el, aztán mehetett a kukába... A pontyok teljesen eltűntek a csatornából, a fogások pedig visszaestek egy kg körülire.

Jámborékra – a fia, Dávid segédkezett a bolgár vb-n, így természetesen neki is járt az ezüstérem – már a következő világbajnokság(ok)ra készül, merthogy meg vannak már a helyszínek. Jövőre Portugália, újabb egy év elteltével Spanyolország, 2027-ben pedig Dél-Afrika lesz a vb házigazdája.

Most „csak” jó másfél hét alatt bő két és félezer kilométert tudtak le. Jövőre már nem kocsival, hanem repülővel kelnek útra.