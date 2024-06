Szolnokon gyülekeztek azok az ifjúsági és U23-as korosztályba tartozó sportolók, akik szerettek volna egy remek időeredménnyel bekerülni a válogatottba, így nem is csoda, hogy népes, 341 főt számláló mezőny jött össze. A Kaposvári Vízügyi SC ifistája, Skobrák István az elő- és középfutamokból 200 és 1000 méteren is egyaránt bejutott a B döntőbe, s a rövidebbe távon az ötödik, míg a királyszámban a hatodik helyet szerezte meg, 500 méteren viszont a középfutam jelentette számára a végállomást.

A Siófoki Kajak Egylet két versenyzője próbált szerencsét a Tisza-parti városban. Az ifjúságiak között versengő Domonkos Barna 1000 méteren a B döntő nyolcadik helyét szerezte meg, míg 500 méteren nem jutott tovább az előfutamból. Az U23-as Ittzés Lili két alkalommal is bekerült a legjobbak közé az A döntőbe. Párosban, 500 méteren a tolnai Horváth Emőkével a kilencedik helyen végeztek, egyéniben, 1000 méteren pedig hetedik lett.

A Siófoki Kajak-Kenu SE hat sportolóval képviseltette magát a válogatón. A négyes hajójukban evező Szabó Ádám és Kerényi Botond két kanizsai fiúval kiegészülve ötödik helyen végzett az K-4 500 méter fináléjában. Egyéniben jobbára az előfutamok jelentették a végállomást a siófokiaknak, azonban a Szabó Ádám, Kerényi Botond párosuk 1000 méteren a B döntőig evezett, ahol ötödikként zárt, így egyik somogyinak sem sikerült bekerülni az Európa- és világbajnokságra utazó keretbe.

Eszkimó-indián játékok

A legkisebbek számára is akadt feladat. A Kammerer Zoltán Regionális Akadémia egyesületei, így a kaposvári és a siófokiak is Nagykanizsán vettek részt az eszkimó-indián játékokon. A kimondotta az U8-U12-es korosztály számára tartott megmozduláson a tíz-tizenkét évesek a kislabdahajítás és a húzódzkodás eredményei alapján pontokat kaptak, s így állt össze egy erősorrend, mely alapján másnap lebonyolították futást, majd abból közvetlenül a vízre szállást és a két kilométer evezést. A kisebbekre szárazföldi akadálypálya várt, illetve ügyességi vízi feladatokat kellett teljesíteniük. Ezt követően egy négy kilométeres, folyamatos evezésük várt rájuk, ami nem verseny, hiszen csupán azt mérték fel az edzők, hogy a fiatalok tudják-e teljesíteni ezt a távot.