Világbajnoki címet szerzett Susa Olivér a juniorok 105 kilogrammos kategóriájában, miután 212,5 kilóval zárt az amerikai vébén. A harmadik érmet Cserna János gyűjtötte be, ő a második helyen végzett a masters 1-eseknél a 93 kilogrammos kategóriában. Cserna 215 kilóval végzett az élen. Ugyanebben a mezőnyben indult Berke Lóránd is, aki a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke, és vb-pontszerző lett, mivel az előkelő 5. helyen fejezte be a világversenyt.

- Eredményes és összetartó kis csapat vett részt a világbajnokságon. A sportág hazai erősségét mutatja, hogy minden korosztályban maradandót alkottak az indulóink. Volt győzelem utánpótlásban, ami nagyon fontos a jövőre való tekintettel – összegzett Kromek András szövetségi kapitány.

Berke Lóránd szerint egyre jobban fejlődik a sportág nemzetközileg is. - Az amerikai vb-n láthattuk, hogy hol tart a világ élmezőnye fekvenyomásban. Az eredmények bizonyítják, hogy mi magyarok nagyon nem lógunk ki lefelé. A maroknyi válogatott helyt állt a világbajnokságon, és ezekre a sikerekre lehet építeni a jövőben – mondta az elnök.