A 25 esztendős Bruna Pezelj az előző szezont a svéd élvonalban, a Hylte/Halmstad gárdájánál töltötte. A mögötte hagyott évad remekül sikerült, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a számok: 229 szerzett pont és 44 százalékos támadási pontosság.

Érdekesség, hogy a 184 centiméteres szélső két korábbi KNRC-játékossal is együtt játszott az előző szezonban. Rosane Maggioni és Lorena Sipic is a Hylte/Halmstad együttesét erősítette, így Pezelj már pontos "leiratot" kaphatott mind a magyar bajnokságról, mind pedig a KNRC-ről.

– Monacoban kezdtem el röplabdázni. Profi karrierem során előbb a Nancy-ben, majd a Saint Raphael-ben játszottam a francia első osztályban – mesélte új szerződése aláírása után Bruna Pezelj. – A tavalyi volt az első szezonom légiósként, a svédországi Halmstadban játszottam, ahol a bajnokságban bronz, a kupában pedig ezüstérmet szereztünk. Azért is választottam a KNRC-t, mert nagyon megtetszett az a projek, amit a klub elám vázolt. Úgy érzem, hogy itt továbbfejlődhetek. Nagyon izgalmas szezonra számítok, hallomásból tudom, hogy az Extraliga mennyire kiélezett tud lenni. Vincenttel többször is beszéltünk telefonon, sokban egyezik a röplabdázásról alkotott elképzelésünk. Szerintem sokat tud majd segíteni abban, hogy fejlődhessek. Ráadásul ő is francia mint én, így sokkal könnyebb lesz köztünk a kommunikáció, ez is sokat segíthet a jövőben.

Vincent Lacombe úgy véli, hogy honfitársátó a sors elvette azt a esélyt, amire a tehetsége predesztinálta:

– Franciaországban néhány évvel ezelőtt egy balszerencsés sérülés miatt nem kapta meg azt az esélyt, amit megérdemelt volna. Fantasztikus ahogy a labdával bánik, ráadásul papíron egy inkább védekező típusú játékosnak mondanánk, de ehhez képest a hálónál is különbséget tud jelenteni. Most itt a lehetősége arra, hogy nálunk egy nagyszerű szezont teljesítve akár még hazája első osztályába is visszatérhessen ahogy most Pauline, és ha így lesz, én leszek az első, aki gratulálni fog neki – fogalmazott a KNRC drancia vezetőezője.

Játékosmozgás

Érkezők (5): Bruna Pezelj (szélső ütő - Hylte/Halmstad), Horváth Lili (center - DVTK), Szenyéri Gréta (center - Balatonfüred), Nagy-Hegyesi Réka (liberó - Szeged), Bettina Yli-Sissala (center - Pölkky Kuusamo), Kotormán Réka (feladó - Békéscsaba).