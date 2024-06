– Négy évvel ezelőtt egy élvonalból kieső csapathoz érkezett, amelytől éppen akkor távozott az addigi sikeredző, Waltner Róbert, s helyét a korábbi szövetségi kapitány, Várhidi Péter vette át a kispadon, akivel jól indult, de végül kiesett a Rákóczi.

– Amikor a Vasastól eljöttem az akkori menedzseremmel megnéztük a keretet és azt gondoltuk, Kaposvár egy tökéletes hely lesz számomra – mondta Gál Mátyás. – A Rákóczihoz Waltner Róbert hívott, aki akkor azt mondta: pár éven belül ismét az NB I. a cél. Nagy tervekkel érkeztem ide, de ezeket nem sikerült megvalósítani. Az okokról ennyi év után már nem szeretnék beszélni. Az biztos, hogy sok minden összeadódott, sok minden közrejátszott a kiesésben. Inkább azt mondanám, mindenkinek megvolt benne a maga felelőssége. Egy biztos, óriási szégyen még ennyi év távlatából is. Rosszul éltem meg, megviseltek, a mélyen érintetek a történtek, melyek utána elkezdtem azon gondolkodni, mi legyen a folytatásban. Végül maradtam a harmadosztályban, hiszen az volt a kommunikáció, hogy minél előbb jussunk vissza a másodosztályba. Közben elkezdtem az edzői tanulmányaimat, ezt pedig támogatta a klub, ami szimpatikus volt számára, mert mindig is úgy gondoltam, a pályafutásom után sem szeretnék eltávolodni ettől a sportágtól. Erre lehetőséget kaptam, azért is maradtam, illetve azért is, hogy segítsek a csapatnak a célok elérésében.

Gál Mátyást az akkor még NB II.-es Rákóczihoz játékosaként üdvözölte Takács Róbert, a klub technikai vezetője

Fotó: Lang Róbert

– A következő szezon sem sikerült, hiszen Nagy Tamás irányításával a tizedik helyen zártak, de akkor már edzőként, két fronton is helyt állt.

– Nehézséget okozott, hogy csak páran maradtunk az NB II.-es keretből. A keret kialakítása is elkésett volt a klub részéről, emiatt túl sokféle típusú játékos alkotta, nem volt egy jól felépített csapat, de ez nem kritika, hiszen ebbe a helyzetbe kényszerültünk. Ez egy nehéz év volt a felnőtt csapatnál. Sok kihívással találtam szembe magam, mivel össze kellett koordinálnom az akadémián végezett munkámat a futballal, de idővel belerázódtam, csak az eleje volt húzós. Imádtam mind a kettőt, így nem okozott gondot, csak jobban le voltam terhelve.

– A terheket viszont fokozatosan vette magára: a következő idénytől már videóelemzőként is segítette az új vezetőedző, Horváth Rudolf munkáját.

– Amikor Rudi átvette a csapatot már a videóelemzői képzést is elkezdtem, így ebben is tudtam neki segíteni. Mindig azt vallottam: bárki is legyen a vezetőedző maximálisan szeretném segíteni a munkáját, ez így volt Rudi esetében is, akinek a személyében egy jó embert ismertem meg, élveztem a közös munkát vele.