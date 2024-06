A mérkőzés előtt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Trencsényi János még egy értekezletet tartott a játékosoknak, ahol a taktikai elemek átbeszélésén volt a hangsúly. Ezt követően a csapat a lengyel válogatottal közösen busszal indult el a hotelból az Eb-meccs helyszínére, a mintegy két kilométerre lévő Mirza Delibasic Sportcsarnokba.

Az első percek tapogatózó játékot hoztak, egyik csapat sem mert igazán kockáztatni, egy-két távoli próbálkozást kellett csak hárítaniuk a kapusoknak. Kemény összecsapásokból sem volt hiány, hiába a jól ismert magyar-lengyel barátság. A hangulatra a késői kezdés ellenére sem lehetett panasz, ahogy egyébként egész nap kiváló volt a hangulat a csarnokban.

Mindkét válogatott jól megszervezte a védekezését, így kevés igazán komoly helyzet alakult ki. A 12. percben sikerült megszerezni a

vezetést, amikor egy szép összjáték végén a kapusról kipattanó labdát Kiss Gábor vágta közelről a kapuba (1-0).

A lengyelek a kapott gól után sem tudtak igazán váltani, a magyar csapat irányította a találkozót. A 16. percben a lengyel kapus nagy bravúrral tolta a kapufára Laczkó lövését. Pillanatokkal később már kétgólos volt a magyar előny Kozó Viktor találata után (2-0). A magyar csapat a folyatásban sem állt le, két perccel később már 3-0 volt az állás, Kiss a gólvonalról lőtt gólt. Az első félidő újabb gólt már nem hozott, így magabiztos magyar vezetéssel mentek a csapatok a szünetre.

Fotó: Vaszko Viktor

A második félidő elején próbálkoztak a lengyelek a szépítéssel, de sikertelenül. Trencsényi János csapata okosan tartotta a háromgólos előnyét, ha kellett, akkor Tajti védett nagyokat. A lengyelek bő fél óra játék után a kapufát is eltalálták, de az eredmény nem változott. Tíz perccel a találkozó előtt szépítettek a lengyelek. Ezt követően is mindent megtettek, hogy még közelebb zárkózzanak, de jól védekezett a magyar válogatott. A 44. percben kellett a szerencse is, a lengyelek a kapufát találták el. Az utolsó percekben már nem esett újabb gól, így a magyar válogatott nagyon fontos három pontot szerzett Lengyelország

ellen Szarajevóban.

A csoport másik mérkőzésén a vb-címvédő románok 9-0-ra verték Törökországot.