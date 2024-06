Idén hetvenöt kosárpalánta részvételével zajlott le az immár kilencedik alkalommal megrendezett KASI kosárlabda-tábor, melynek pontos menetrendjéről Czipó Gabriella, táborvezető számolt be lapunknak:

– Ahogyan minden évben, úgy idén is nagyon nagy volt az érdeklődés, így a rendelkezésre álló helyen gyorsan elkeltek. A KASI különféle tematikával bíró táborainak immáron hagyománya van, örömünkre szolgál, hogy szinte kivétel nélkül ekkora népszerűségnek örvendenek – fogalmazott az egyébként atlétikai edzőként is dolgozó szakember, aki hozzátette – A táborba elsősorban a KASI berkein belül kosarazó tehetségek jönnek, de mivel a regisztráció nyitott, így minden évben vannak olyan gyerekek is, akik mozogni, illetve ismerkedni szeretnének az adott sportággal és esetleg meg is szeretik azt. A mostani tábor során hét szakember foglalkozott a gyerekekkel, a KASI utánpótlás-edzői mellett itt volt velünk a Kometa Kaposvári KK felnőtt csapatától Szőke Balázs és Gordan Filipovics. Nem csak felmérjük és fejlesztjük a gyerekek képességeit, de figyelünk is rájuk, így egész héten velünk volt egy gyógytornász is.