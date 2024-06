– Mennyi időt szentel az Eb-meccseknek?

– Az az igazság, hogy nem ülök egész nap a tv előtt; a magyarok fellépéseit természetesen megnézem, mint ahogy a nagyobb, jó nevű és ismert csapatok is érdekelnek. De a kisebb, esélytelenebb együttesek nem igazán kötik le a figyelmemet – mondta a 40 éves Jovánczai Zoltán, aki Kaposváron született, de játszott a Fradiban, továbbá az ugyancsak élvonalban szereplő Vasasban és a Lombard FC Pápában is.

– Mi lepte meg eddig a legjobban a kontinens-viadalon?

– Lehetek őszinte? A magyar válogatott nyitó meccse... Mintha nem is lettünk volna ott a pályán fejben a svájciak ellen. Nem védekeztünk és nem koncentráltunk kellően. A németek ellen már sokkal fegyelmezettebbek és összeszedettebbek voltunk.

– Vasárnap este Stuttgartban a skótok ellen javíthatunk?

– Inkább úgy fogalmaznék, hogy győzhetünk, de a sorsunk már más(ok) kezében van. Mi játszunk elsőként: a többiek már tudni fogják, mit kell ahhoz tenniük a pályán, hogy ők juthassanak tovább. Még egyszer mondom, nagy kár azért a svájci zakóért...

– Jovánzai Zoltán mit szól a VAR bevezetéséhez?

– Még mindig jobb, ha a játékvezető döntené el a meccs sorsát... Pénteken este a hollandok gólját először megadta a spori. Aztán rászóltak a VAR-szobáról, mire vissza vonta. Igaz, hogy állt a játék, de a mérkőzést befolyásoló hibát követett volna el.

– Ki lesz az idei Európa-bajnok?

– Én Franciaországot tartom a legesélyesebbnek az Eb-címre. A legutóbbi fellépésüket orrtörés miatt kihagyta Kylian Mbappé. Az ő visszatérése sokat segíthet és lendíthet a franciak játékán.

– S kinek szurkol Jovánczai Zoltán?

– Az angol focit szeretem. Igaz, most nem játszanak csúcsformában – bírálják is őket ezért rendesen –, de az is lehet, hogy már a folytatásra készülnek.

– A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban a 10. helyen zárt a Juta, amelyben három Jovánczai is szerepel(t).

– Kaposváron születtem, de idővel kiköltöztünk Jutába. A bátyám, a 47 éves István lett tavaly nyáron a csapat játékosedzője az egy éve elhunyt Tóth Norbert helyett, a két fia, Ádám és Péter pedig a Jutában játszik.