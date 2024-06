Az azeri kontinensbajnokságon a fiatalok is küzdőtérre léptek, az U17-eseknél gi-ben Balogh Boldizsár aranyérmes lett a 63 kilós kategóriában, ugyanitt Stágel László harmadikként fejezte be az Eb-t.

Az U17-es korosztályban a no gi szabályrendszerben további két magyar bronzérem született, miután Muzsnay Péter (50 kg) és Lukász Milán (76 kg) egyaránt felállhatott a dobogó harmadik fokára.

Bakuban Skáfár Bence szövetségi kapitány irányította a magyar válogatottat, míg a bírói testületben Berkes László, Merkert Zoltán, Sós György és Herle Zsolt is szerepet kapott.

Kovács Gábor, a Magyar Grappling Szövetség elnöke szerint ezúttal is bebizonyosodott, hogy a sportág világversenyein számolni kell a magyarokkal.

- Örömteli, hogy a felnőttek mellett utánpótlásban is voltak érmek, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy több pontszerző helyünk is volt az érmeken kívül. Az élmezőnyben nüanszokon múlik, hogy valaki szerez-e érmet, vagy ötödik lesz. – mondta a sportvezető.

Grapplingben két szabályrendszerben küzdenek a versenyzők. Gi grapplingben hagyományos ruházatban (gi-ben) vannak a küzdő felek, és maga a ruházat is felhasználható a küzdelem során. A no gi-ben passzos ruházatban vannak a versenyzők, és ez nem használható fel a küzdelemben (a birkózáshoz hasonlóan).