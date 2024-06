Az első nap körbevillogták a Balatont a másodfokú viharjelzés lámpái. Erdélyi Béla főrendező a halasztás mellett döntött.

– Az egész szombati napra folyamatosan érkező zivatarfrontokat jeleztek, abban bíztunk, hogy a reggeli erős szél és eső után lesz egy olyan időjárási ablak, amiben tudunk versenyt rendezni. A radar azt jelezte, hogy a következő front elkerüli Földvárt. Gyorsan lehúztuk a halasztást, és 11 órakor el is rajtolt az első futam a 15-18 csomós délnyugatiban – mondta Erdélyi Béla. – A zivatar elkerült minket, de picit elhúzta a szélirányt, sajnos enyhén féloldalas lett futam közben a pálya. A második futamot hamar ráindítottuk, közben érkezett egy elég komoly szélerősödés, 20-25 csomót is mértek a pálya egyes szakaszain. Folyamatosan kaptuk a híreket haváriákról, a Sirocco 75-ös cirkáló egy sima hátszeles menetben a bumját törte, csiga kiszakadásokról, vitorlaszakadásokról kaptunk hírt. A Krajcár 70-es cirkáló nem tudta lehúzni a genakkerét, hogy ne süllyedjenek el, teljesen elengedték a sottokat, így imbolyogtak a több méteres hullámokon. Két hajóból is estek emberek a vízbe, mindenkin volt mentőmellény, és a csapatok önmaguk ki tudták menteni a vízbeesetteket. Szerencsére komolyabb baja senkinek nem lett. További szélerősödést jeleztek, illetve látva a sok hajót érintő apróbb-nagyobb bajokat, úgy döntöttem, aznap már nem rendezzük meg a kiírt harmadik futamot.

Vasárnap a délelőtt folyamán frissülő délnyugatiban sikerült megrendezni három futamot, ezzel mind az öt tervezett futamra sor került az idei MET Klasszikus Kupán. Gyönyörű látvány volt a Sirocco tegnapi bumtörése után versenyben maradt két 75-ös cirkáló, a Lillafüred és a Nemere II. klasszikus Amerika kupa összecsapásokat idéző, roppant szoros párosversenye. A végelszámolásban a Lillafüred győzött, Detre Szabolccsal a kormánynál.

A földvári hétvégén végül nyolc hajóosztályban 36 hajó indult.

– Ez a szám kevés. Az okok sokfélék. Talán a tavalyi MET Kupa, amikor szélhiány miatt egyetlen futamot sem lehetett megrendezni, sokak lelkét nyomhatta. Az időjárásnál maradva: biztos volt, akit az erre a hétvégére ígért viharos, esős időjárás tántorított el. A 30-asoknál is kilencen jelezték, hogy jönnek, aztán végül is négyen voltunk – hangsúlyozta Dulin György, a 30-as cirkálók osztálykapitánya. – De az alapvető ok az, hogy megváltozott a világ. Negyven éve vitorlázom, a családunkban fel sem merült, hogyha verseny van, akkor arra a hétvégére más programot csinálunk. Ma tudomásul kell venni, hogy nem csak olyanok vesznek klasszikus hajót, akik versenyezni szeretnének. Huszonhét 30-as cirkáló van a Balatonon, jó, ha a fele jön el egyáltalán bármilyen versenyre. Biztató jel viszont, hogy két 30-as is gazdát cserélt most, és az új tulajok kiváló vitorlázók: Kelemen Tamás és Vígh András megvették Mattyasovszky Géza halála után a Personát, Szutrély Gergő pedig Horváth Mihály után az Addio IV. új tulajdonosa. A MET kupa remek verseny. Erdélyi Béla és Majthényi Szabolcs szaktudása garancia, megkockáztatom, hogy nincs ma náluk jobb versenyrendező a Balatonon. Mindig kihozzák az időjárásból a maximumot, és azt is pontosan érzik, hogy meddig lehet elmenni. Jó döntés volt, hogy tegnap nem volt már harmadik futam. Nem véletlen, hogy a legtöbb bajnokságot a Spartacus rendezi, ez azt jelzi, hogy az itteni teljesítményt, hangulatot a nagyhajós mezőny nagyra értékeli.