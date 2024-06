Amíg a gyermekek élvezték a torna minden egyes percét, addig a parton a pedagógusok és az edzők követték a vízilabda palánták minden mozdulatát, különös tekintettel arra, hogy kiből válik majd a következő évek magyar klasszisa, akár fiú, akár női vonalon.

– A decemberi Sulipóló bajnokságon is részt vettünk, ami egy remek szervezésű, kitűnő rendezvény volt, emiatt is gondoltuk, hogy ezúttal elhozzuk a gyerekeket, akik víz mellett a labdát is imádják – mondta Szemen-Szeitz Szilvia, a Toponári Tagiskola testnevelő tanára. – Testnevelés óra keretén belül is hozzuk őket úszni a Virágfürdőbe, sőt többen vízilabdáznak is a tanulóink közül. Úgy gondolom, ez egy remek kezdeményezés, mely során az edzők nyitott szemmel járnak és próbálják kihalászni a tehetségeket.

A 2. osztályosok Sulipóló bajnokságának végeredménye 1. Kisfaludy Tagiskola II. 2. Gyakorló iskola, 3. Rákóczi Tagiskola, 4. Toponári Tagiskola, 5. Kisfaludy Tagiskola I., és a Kodály Központi Iskola. Különdíjasok: Legjobb kapus: Gelicz Gergő (Kisfaludy iskola)

Gólkirály: Nagy Patrik (Gyakorló iskola)

Legjobb játékos: Kovács Benedek (Kisfaludy iskola)