A szlovéniai Podcetrtekben rendezték meg a felnőtt judo Európa Kupa sorozat következő versenyét, ahol 29 ország válogatott versenyzői vettek részt, köztük Naji Dávid, a KASI USE 60 kilogrammos judósa is, tájékoztatott a KASI.

A kaposvári kiválóság előnyerőként kezdett, majd egy holland és egy svájci riválist győzött le egyaránt ipponnal. Az elődöntőben alulmaradt a későbbi győztes kazah ellenféllel szemben, de a bronzéremért újabb ippon győzelmet aratott egy lengyel versenyző ellen. Naji Dávid kiváló szereplésével megszerezte immár idei második EK érmét is egy korábbi ezüst mellé, ami igen komoly fegyverténynek számít.