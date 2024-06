Öröm volt látni,hogy milyen sok gyermek röplabdázik a Fino Kaposvár utánpótlás-gárdáiban. Teljesen megtelt a Cser Vendéglő nagy terme, s voltak, akik már nem tudtak ülve helyet foglalni. A Fino év(ad) záró ünnepségét megtisztelte Bögöly Gyula, a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) elnöke is.

– A nagy csapat maximálisan teljesítette az elvárásokat: előbb a Magyar Kupát hódította vissza, majd Székesfehérváron megvédte bajnoki címét – mondta Vig Attila, a Fino Kaposvár elnöke. – Az utánpótlás is helyt állt, főleg a diákolimpiai országos döntőkben: eddig három érmet (egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot) gyűjtöttek össze, s szintén egy-egy arany és bronz is jutott a fővárosban rendezett VI. korcsoportos strandröplabda-diákolimpián. Az utánpótlás-bajnokságokon most érem nélkül maradtunk, de azon vagyunk, hogy a jövőben ott is dobogóra állhassanak majd.

Demeter György, a Fino Kaposvár szakmai utánpótlás igazgatója azt emelte ki, hogy tavaly nyáron Fenyvesi Barnabás, idén pedig Zarka Márton és Tóth Gábor folytat(hat)ja röplabdás-pályafutását ösztöndíjasként az Amerikai Egyesült Államokban. Röplabdában – legalábbis férfi vonalon – még soha senki nem tudott kijutni Amerikába, ami hatalmas elismerés és egyben óriási felelősség.

Ezután az edzéseken legjobban teljesítő és legszorgalmasabb növendékek oklevelet és jutalmat vehettek át. A díjakat a Fino Kaposvár csapatkapitánya, a saját nevelésű válogatott Bögöly Gábor adta át.

A díjazottak: Visnyei Zsombor, Kránitz Dénes, Druzsin Gábor Zoltán, Kosaras Botond, Kosaras Bence, Sárközi Dávid, Patkás Mátyás Péter, Kiss Tamás, Horváth Csaba, Gelencsér Zalán, Turbék Jean-Patrick, Endrődi Gábor Károly, Csordás Bertalan, Laczó Bálint, Tóth Adrián, Horváth Dávid, Földi Hunor, Horváth Patrik Mátyás, Németh Zalán, Kruk Bence, Krokovics Gergő János, Fekete Rajmond, Szatmári Roland, Rókás Balázs, Varga Dávid, Jóföldi Márton, Fodor-Nagy Mihály, Patkás Miksa Balázs, Tóth Gábor, Zarka Márton, Székely Márton és Mogyorósi Mátyás.

Idén is megválasztották az év edzőjét; a Gáspár István nevét viselő díjat magától a névadótól vehette át Varga Péter hosszan tartó vastaps kíséretében.