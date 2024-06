Az első nap a kadet, junior, U21 és felnőttek, illetve a parakarate versenyszámait tartották meg az A kategóriában, míg másnap a 8 évesektől a 13 évesekig C, B, A kategóriában, kata és kumite versenyszámokban mérettették meg magukat a sportolók. A viadalra közel 900 nevezés érkezett.

A Barcsi VSE Karate Szakosztálya tíz versenyzőt nevezett a két napra. Az egyesület egy bajnoki címet, három ezüstérmet, két bronzot és négy ötödik helyezést ünnepelhetett. A sportolók felkészítéséért Erdős Martin felelt.

Eredmények

Kalmár Kevin: 8-9 évesek, C kategória, kata: 5. hely, A kategória, kumite, +30 kilogramm: 1. hely-magyar bajnok.

Stujber Balázs: 12-13 évesek, C kategória, kata: 2. hely.

Keszthelyi-Hajba Bolda: 12-13 évesek, C kategória, kata: 5. hely, B kategória, kumite, -48 kilogramm: 2. hely.

Tóth Liliána: 12-13 évesek, C kategória, kata: 5. hely, A kategória, kumite, +54 kilogramm: 2. hely.

Kaiser Kristóf: 14-15 évesek, A kategória, kumite, -57 kilogramm: 3. hely.

Strublics Botond: 14-15 évesek, A kategória, kumite, -63 kilogramm: 5. hely.

Otártics Enikő: 14-15 évesek, A kategória, kumite, +61 kilogramm: 3. hely.