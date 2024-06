Bár száraz hétvégére készült a Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe mezőnye, a gyorsan és gyakran változó balatoni időjárás megviccelte a pilótákat. Különösen a Coppa Shell 488-as kategóriájában induló Pino Frascarót, aki a szombat délelőtti időmérőn a második szektor végén csúnyán összetörte az autóját, és a szalagkorlát helyreállítása miatt hosszabb időre félbeszakadt az edzés. A Trofeo Pirelli időmérőjén Válint Bence a második helyet szerezte meg az olasz Giacomo Altoé mögött.

Az ebédszünetben ismét leszakadt az ég, így a hétvége első versenye, a Coppa Shell amatőr kategóriája a fokozatosan száradó aszfalt miatt komoly izgalmakat tartogatott. A rajtot követően az első kanyarban többen elszámolták magukat és megpördültek, de szerencsére komoly baleset nélkül megúszta a futamot a mezőny.

Ezután a széria királykategóriája következett, a Trofeo Pirelli profi és amatőr versenyzői vették birtokba az aszfaltot. Addigra már teljesen felszáradt a pálya, verőfényes napsütésben került sor a viadalra a helyszínre látogató több mint ezer néző előtt. A második helyről rajtoló Válint Bencét az első kanyarban ketten is megelőzték és kiszorították a pályáról, így negyeddiként folytatta a futamot. A magabiztosan versenyző magyar pilóta egy pozíciót tudott javítani a verseny alatt, mely többször is majdnem káoszba fulladt: egyszer a célegyenesre való kigyorsításkor csapódott a falnak az egyik Ferrari, egyszer pedig az első szektor végén koccantak többen, és egy hajszálon múlott, hogy nem lett belőle óriási baleset. A teszteken domináló Giacomo Altoé rajt-cél győzelmet aratott, Válint Bence a harmadik helyen ért célba első hazai versenyén.

- Nagyon jól éreztem magam a hazai közönség előtt, köszönöm, hogy ennyien kijöttek megnézni. Szerencsétlen verseny volt, sajnos az első kanyarban hátulról belém jöttek. Lehet, hogy a futómű is megsérült egy kicsit – foglalta össze a futam kezdetét a díjátadó ceremóniát követően a pezsgőben úszó magyar versenyző.

- Két pozíciót vesztettem a rajt után, a tempónk megvolt a második helyre, utol is értem a másodikat, de nem maradt már idő, hogy megelőzzem. Sajnos az időmérőn a változó körülményekre nem jól lőttük be az autót, és én is hibáztam, a holnapi napra ezeket ki fogjuk javítani – zárta gondolatait Válint, aki tovább növelte előnyét a bajnoki pontversenyben ezzel a helyezéssel.

- Az volt a cél,hogy az első kanyart túléljük, nehogy valaki belém ütközzön - árulta el nevetve a győztes taktikát Giacomo Altoé. - Kívülről könnyű győzelemnek tűnhetett, de én végig a határon autóztam, a maximumot nyújtottam. Nagyszerű érzés volt közönség előtt versenyezni, mindig plusz motivációt adnak a nézők – taglalta az olasz.