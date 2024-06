– A legnagyobb kihívás pedig az, hogy mindenkinél el tudjam érni azt, hogy mindennap mozogjon, ne csak a tesiórán. Például ösztönzöm őket, hogy biciklivel járjanak be az iskolába, ne elektromos rollerrel, ne autóval hozassák be magukat, az otthon eltöltött idő nagy részét pedig ne telefon nyomkodással töltsék – hangsúlyozta. – Kedvet kell csinálni a sportoláshoz, pont ezért próbálok mindig valami újat vinni az órákba is, exatlon pályától kezdve mindenféle ötletes dolgot ki szoktam találni nekik, melyekből osztályon belüli bajnokságokat is rendezünk. Nagy sikere van még a métának, ami hasonló, mint a baseball, ebben is osztályok közötti versenyeket szervezünk. A parasztolimpia is népszerű, melyben sodrófa- és gumicsizma hajítástól kezdve a talicskás váltóversenyig mindenféle vicces erőpróbában kipróbálhatják magukat a gyerekek. Nagy szerencsém van, mert az iskolánkban minden adott ahhoz, hogy igazán öröm legyen oktatni; nagy sportcsarnok, műanyag kézilabda pálya, nyolc ping-pong asztal, labdajátékokhoz szükséges minden eszköz és konditerem is van.

Magyar Mártont teljesen meglepte, hogy jelölték az év tesitanára címre.

– Telefonon értesítettek, hogy jelöltek, teljesen meglepett ez az egész történet, de az elején amennyire furcsálltam, most már nagyon örülök neki – emelte ki Magyar Márton. – A közösségi médiában a hozzászólásoknál láttam, hogy az óvónőm, az alsós tanítónőm, a felsős tesitanárom, osztályfőnököm is írt nekem, ami nagyon jó érzés volt, örülök, hogy emlékeznek rám és még ők is támogatnak.

A „K&H mozdulj! az év tesitanára” verseny nem ért véget a vármegyei voksolásokkal, ugyanis a győztesek részvételével már zajlik az országos szavazás. A somogyi kategória-győztesekre, így Horváth Dánielre, Czebei Ádámra és Magyar Mártonra (ITT) június 10-ig lehet leadni a voksokat (naponta).