A centerként bevethető, 2006-os születésű Horváth Lili a DVTK csapatától teszi át székheyét Kaposvárra.

– Nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy lehetőségem adódott eligazolni egy ilyen közismert és eredményes csapathoz mint a KNRC - mondta az aláírást követően Lili. – Eddig kétszer voltam az U20-as válogatott tagja ami hatalmas élmény volt számomra, és szeretném ezt a jövőben minél többször átélni. Úgy érzem, ehhez itt Kaposváron fejlődhetek a legtöbbet.

– Meghatározó tagja szeretnék lenni a csapatnak és a lehető legjobbat szeretném kihozni magamból, minden téren. A játékomat magasabb szintre akarom fejleszteni, ami Kaposváron teljes mértékben kivitelezhető és fontos volt számomra a nemzetközi porondon való szereplés is, hiszen ilyenben korábban még nem volt részem csak a válogatottal.

Vincent Lacombe lehetőségről, felelősségről és nyomásról is beszélt Lili esetében.

– Ahogy az eddigi igazolásainkból is látszik, szeretnénk idén magyar fiatalokkal együtt dolgozni. Lili is egy tipikus center játékos, amit robbanékonyságával tökéletesen tud magasabb szintre emelni. A következő időszakban több felelősséget kap majd, hogy fontos szereplője legyen a következő években csapatunk sikereinek. Ez most egy nagy lehetőség számára, és ezt ő is tudja. Nyomás? Igen van, de a magas szintű játékosok tudják, miként kell ezt kezelni, és élvezni – fogalmazott a KNRC vezetőedzője.

Játékosmozgás

Érkezők (5): Horváth Lili (center - DVTK), Szenyéri Gréta (center - Balatonfüred), Nagy-Hegyesi Réka (liberó - Szeged), Bettina Yli-Sissala (center - Pölkky Kuusamo), Kotormán Réka (feladó - Békéscsaba).

Távozók (10): Isadora Nicolai (feladó), Lavinia Maiorano (feladó-átló), Ecem Sahin (center), Adriani Vilvert (center), Pauline Martin (feladó), Radnai Luca (center), Szedmák Réka (szélső ütő), Sara Dias (feladó-átló), Tóth-Bodovics Hanna (center), Marta Hurst (szélső ütő).

Maradtak (2): Rády Boglárka (liberó), Godó Panna (szélső ütő).

Szakmai stáb: Vincent Lacombe (vezetőedző), Szabó Dávid (másodedző), Gáspár Miklós (erőnléti edző), Seres Szilvia (gyógytornász), Dr. Palka Gergely (csapatorvos).