Ugyancsak Breznóban a fiatalok is jól teljesítettek: Kis Horváth Luca ugyanis U23-ban összetett egyéni vb-aranyat szerzett. A tehetség 632 fás eredménnyel a második helyen zárt az egyéni versenyben, ezzel összetettben világbajnoki címet nyert. Az U18-asoknál bronzérmesként zárt az Ivanyik Dávid, Hegedüs Dominik, valamint a Sziklási Szabolcs, Tóth Levente páros is. Ebben a korosztályban Eb-t rendeztek. Az első magyar érmeket ezen a kontinensbajnokságon Fábián Adelin és Várvölgyi Milán, valamint Ivanyik Dávid gyűjtötte be. A Fábián-Várvölgyi egység tandem mix-ben aranyérmes lett, Ivanyik pedig sprintben szerezte meg a harmadik helyet.