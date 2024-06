Dohában a világbajnokságon, a Duna Arénában az ob-n és a Mare Nostrum versenysorozaton is születtek olyan magyar időeredmények, amelyekkel beúszták magukat a magyarok Európa tíz legjobbja közé. Tizennyolc versenyszámban harmincegyszer tűnik fel magyar név a listán, tehát vannak olyan versenyzők, akik több számban is a legjobb tízben vannak.

A hölgyeknél a legelőkelőbb helyen Jackl Vivien áll a Duna Arénában úszott 400m vegyesével – a második helyet foglalja el az európai ranglistán. A magyarok közül Jackl a legfiatalabb, aki a tízes listákon szerepel, méghozzá háromszor – a 400m vegyes mellett 800m és 1500m gyorson is beúszta magát a kontinens legjobbjai közé. Ugyancsak háromszor láthatjuk a nevét Kapás Boglárkának is, hiszen 200m pillangón (5. hely), 800m gyorson (5. hely) és 400m vegyesen (7. hely) úszott idejével ő is ott van a top10-ben, éppúgy, ahogy Mihályvári-Farkas Viktória is – szintén háromszor (800 és 1500m gyors 8. hely, 400m vegyes 10. hely).

Pádár Nikolett 200 és 400m gyorson került be a kontinens tíz legjobbja közé, Késely Ajna is a duplázók közé tartozik, hiszen a 400 és 800m gyorson úszott időivel ő is a legjobb tíz európai között van a 2024-es ranglistán. Sebestyén Dalma 200 pillangón, míg Senánszky Petra a Mare Nostrumon úszott új országos csúcsával repült az 50m gyors top tízes listájára.

A férfiaknál Milák Kristóf van a legkiemelkedőbb helyen – 200m pillangón vezeti az európai ranglistát, 100m pillangón jelenleg a második helyen van. Kós Hubert három versenyszámban is a top 10-ben van – 100m pillangón a 3., 100m háton a 7. (itt ugyanakkor három orosz versenyző is megelőzi őt, akik ugye nem vehetnek majd részt az Európa-bajnokságon), 200m háton pedig a 8. helyen áll. A magyar hosszútávúszók is feltűnnek a listán – 400-800-1500m gyorson Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is szerepel, ugyanakkor ők nem vállalták a medencés versenyeket az Európa-bajnokságon.

A siófoki Németh Nándor a dohai világbajnokságon úszott 47,78-as idejével jelenleg a második 100m gyorson – itt azonban rendkívül sűrű a mezőny, hiszen az első tíz mindössze négy tizedre van egymástól. Zombori Gábor még a duplázó a top10-es listán, a junior világbajnok 400 vegyesen (6. hely) és 200m vegyesen (8. hely) úszta be magát a kontinenstízbe. Telegdy Ádám a dobogós harmadik helyen áll, miután a Duna Arénában olimpiai kvalifikációs szintet úszott az ob-n, Holló Balázs a nyolcadik helyen van a ranglistán 400m vegyesen.