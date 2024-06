A magyar válogatott nagyon jól vette az akadályokat az Eb-n, előbb a lengyeleket 3-1-re, majd törököket 2-0-ra sikerült legyőzni, így 5-1-es gólkülönbséggel, hat ponttal be is biztosította a csapat a továbbjutást. A világbajnoki aranyérmes Románia ellen így az volt a tét, hogy melyik csapat végez a csoport első és a második helyén, természetesen a nem elhanyagolható presztízs mellett természetesen. A magyar csapat a szokásos meccs előtti taktikai értekezlet után busszal utazott a szállodából a Eb-helyszínéül szolgáló Mirza Delibasic Sportcsarnokba. Barabás Miklósék a meccs előtt elfoglalták az öltözőjüket, majd a bemelegítés után 20.45-kor útjára is indult a labda.

A lelátón a két szurkolótábor, a pályán a két csapat vívott óriási harcot az első perctől kezdve, előbbi természetesen csak a hangerőt

illetően. A találkozó elején egyik válogatott sem mert igazán kockáztatni, inkább a védekezésen volt a hangsúly, így egyik kapusnak

sem kellett nagyot védenie. A 6. percben Kiss Gábor ellen szabálytalankodtak, de a játékvezetők nem láttak semmit, engedték a

kemény játékot. A folytatásban sem változott sokat a meccs képe, kiegyenlített csapat folyt a pályán. Bő tíz perc játék után több veszélyes magyar lövés is veszélyeztette a román kaput, de egyikből sem lett gól. A románok ekkor nem igazán voltak veszélyesek, Bohonyinak nem is kellett védenie, a támadások felépítésében viszont fontos szerepe volt a magyar kapusnak. A 19. percben Kiss ziccere maradt ki, a románok kapusa hatalmasat védett. Nagyon jól játszott Trencsényi János csapata, az ellenfél láthatóan meg

volt zavarodva. A románok szabálytalanságokkal próbálták tördelni a játékot, sorozatosan gyűjtötték a sárga lapokat. Az első félidő

hajrájában sem esett találat, így gólnélküli döntetlennel mentek a csapatok a szünetre.

Fotó: Vaszko Viktor

A második félidő a románok próbálták lassítani a játékot, inkább csak a saját térfelükön passzolgattak, támadásban továbbra sem mutattak sokat, olykor már a kapusuk próbálkozott távoli lövésekkel. A 30. percben Csoszánszki szabadrúgása kötött ki kis híján a kapuba, de végül Kozóról kapu mellé pattant. Innentől fel is pörgött a meccs, mindkét oldalon adódtak jó lehetőségek. Az utolsó tíz perchez érkezve még mindig gólnélküli döntetlen volt az állás, érezhető volt a feszültség a pályán. A hajrában a románok gyakran hat az ötöztek, így volt bőven lehetőség a kontrákra, de nem esett gól a meccsen. A döntetlennel a jobb gólkülönbségének köszönhetően a románok végeztek a csoport élén, míg a magyar válogatott a második lett.