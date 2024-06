– Kezdjük a legfontosabbal: sikerült jegyet szereznie a stuttgarti mérkőzésre?

– Hát nem akármilyen mázlim volt.. – kezdte (élmény)beszámolóját a Németországban tartózkodó 57 éves Miovecz Zoltán, a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U14-es, augusztustól már U15-ös csapatának a mestere. – Kedden mentünk át Stuttgartba, s az autópályán az egyik benzinkúton lesz ami lesz alapon vettem tíz sorsjegyet darabját öt euróért, amelyek belépőül szolgáltak a szerda esti németek elleni találkozóra. Nem fogja elhinni ­– jó magam is sokáig csak a fejemet vakargattam értetlenül, hogy már pedig ilyen nem létezik –, de négy belépőt nyertem. Úgy hogy nem egyedül megyek ki a meccsre: jön velem az a két barátom is, akiknél szállást kaptam, s velem tart a stuttgarti stadionba a feleségem, Szilvi is.

– Bármi is lesz a végeredmény, óriási élmény lesz.

– Az tuti: a magyar válogatott hivatalos Eb-meccsére ugyanis még soha nem jutottam el. Egyébként itt Stuttgartban rengeteg magyar szurkoló készül(ődik) a várva várt összecsapásra. Annyi magyar van kint, hogy akár Dunát lehetne rekeszteni...

– S mit vár a találkozótól Miovecz Zoltán?

– Számszerű eredményt nem szeretnék mondani. Az viszont tény, hogy a nagy csapatok ellen a szebbik arcunkat szoktuk mutatni. Most is valami hasonló produkciót várok a mienktől: felszabadultan, de ugyanakkor pimasz játékot. Bízom benne, hogy Marco Rossi kitalálja a helyes felállást. Ha így lesz, akkor örökké hálás leszek a sorsnak, hogy ezt élőben átélhettem.

– Kedden este befejeződött Németországban a csoportmérkőzések első köre. Mi lepte meg a leginkább Miovecz Zoltánt?

– Ha ki kellene ragadom egy mérkőzést, akkor az a Spanyolország–Horvátország ütközet. Gyanítom, hogy nem csak engem, hanem a horvátokat is alaposan meglepte a spanyolok céltudatos gólerős játéka. De gyanítom, hogy a szlovák–belga találkozón sem fogad(hat)tak túl sokan szlovák győzelemre. Eddig egyébként az En-n 34-en iratkoztak fel a gólszerzők közé, és senki nem duplázott.

– Ki lesz végül a befutó?

– Abban biztos vagyok, hogy nem egy kis nemzet nyerni majd az Európa-bajnokságot, hanem a nagy favoritok közül kerül majd ki a végső befutó. Lehetnek azon a spanyolok, az angolok vagy a franciák, az Eb-címvédő olaszok, esélyesek lehetnek a végső sikerre a portuglok is, na és a házigazda németekről se feledkezzünk meg. Persze, ehhez előbb át kellene verekedniük magukat a magyarokon...