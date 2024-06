Hétvégi mérkőzésének eredményétől függetlenül is megszerezte az ezüstérmet a Dél-Balaton FC, miután az ősszel még az élen forduló Mezőcsokonya hazai pályán is roppant simán kikapott a friss bajnok Kaposmérőtől. Prucsi Miklós csapata az őszi 6–2 után ezúttal egy ötöst gurított riválisának. Botlott egyébként a Dél-Balaton FC is, mely 0–3-as első félidő után engedte ki a kezéből a győzelmet. A Balatonföldvár a szünet után rövidesen kétszer is beköszönt, majd Farkas Zoltán csapata a pontszerzést jelentő harmadik gólt is elhelyezte a hálóban. A találkozón duplázott Galgóczi Károly, aki ezzel minden bizonnyal bebiztosította gólkirályi címét. Az utolsó játéknap előtt 37 gólja van a 39 esztendős gólfelelősnek, akinek az előnye így már 8 találat.

A Fonyód otthonában szerezte meg újabb győzelmét a Böhönye, melynek zsinórban ez volt a kilencedik mérkőzése pontvesztés nélkül. Pintér József együttese ezzel az utolsó játéknap eredményétől függetlenül bebiztosította negyedik helyét. A jó tavaszi szereplés akár bronzérmet is érhetett volna, de a korábbi szabálysértések révén jóváhagyott pontlevonások ezt lehetetlenné tették. Amennyiben a levont hét pontot hozzáadnánk a tabellához, a Böhönye 60 ponttal megelőzné a Mezőcsokonyát. A helycsere pont ezen a hétvégén történt volna meg a két együttes között.

Zsinórban a negyedik győzelmét aratta a Nágocs, mely újabb győzelmével megelőzte a Balatonföldvárt, és az utolsó fordulóban azért léphet pályára a Böhönye ellen, hogy újoncként megtartsa ötödik pozícióját. A negyedik helyre azonban már nincsen esélye Darázs István csapatának, mely győzelem esetén beérhetné a Böhönyét és az egymás elleni összevetésük is jobb lenne, de a szabályzat szerint pontegyenlőség esetén elsősorban a több győzelem rangsorol.

Az is eldőlt, hogy a Balatonszárszó az utolsó játéknap eredményétől függetlenül a tabella utolsó helyén zárja a 2023/24-es szezont, miután a Lengyeltóti egy ötöst gurított nekik. A Balatonszabadi a Kéthely 2–0-ás legyőzésével viszont még harcolhat azért, hogy a felsőházban zárja a jelenlegi kiírást.