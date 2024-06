A LisaEsther Rendezvényház két nagyarányú győzelmével ragadta meg az utolsó esélyt, hogy beérje a címvédőt, de nem a saját kezében van a sorsa. Felváltva potyogtak a gólok a Somogy Sportja és a Gépész Kadétok mérkőzésén, amelyből előbbi eggyel jobban jött ki. A Két Testvér Pizzéria a bajnokság végére jött bele, ők talán bánják, hogy vége a szezonnak, nem így a Pobjednik és a Rotonda, amely beleszaladt egy-egy nagyarányú vereségbe, de a rivális Cefre is kikapott a Liberitő.

Liberi–Cefre FC 4–1

Gólszerzők: Dein 2, Orbán, Hosszú, ill. Rofrics.

A Cefre a félidőig egyenrangú ellenfele volt a rendőrcsapatnak, amelyben ezúttal is kiválóan védett Buchenauer. A félidőig nem is tudott gólt rúgni a Cefre, igaz, a Liberi is csak egyet. A második játékrészben a kihagyott helyzetek megbosszúlták magukat, és a Liberi további gólokat szerezve nyert.

Két Testvér Pizzéria–Rotonda 6–2

Gólszerzők: Bunovácz 2, Trimmel, Baki, Lukács, Horváth Z., ill. Lakatos, öngól.

A bajnokság végére remekül összeálló Két Testvér Pizzéria ezúttal is jól játszott, és szép gólokat szerzett. A félidőig nem szerzett gólt a Rotonda, amely hiába áll több ponttal riválisa előtt, ezúttal nem tudta megszorítani.

LisaEsther Rendezvényház–Völgye All Stars 8–2

Gólszerzők: Németh N. 2, Vajda 2, Fila 2, Laczkó, Kulcsár, ill. Herkovics, Lender.

A LisaEsther győzelme nem forgott veszélyben, bár az elején még jól tartotta magát a Völgye All Stars. A mérkőzés második felében már tetszés szerint érte el találatait a dobogós csapat.

Pobjednik–Belo BT. 1–8

Gólszerzők: Balogh Balázs, ill. Grabarics 3, Belovics, Házi 2, Sípos, Balogh A.

Az első játékrészben jól tartotta magát a Pobjednik csapata, ellenfelük távoli lövésekből szerzett előnyt. A második félidőben szép támadásokat vezetve, kombinatív játékkal növelte előnyét a Belo csapata és aratott magabiztos győzelmet ellenfelével szemben.

Somogy Sportja–Gépész Kadétok 7–6

Gólszerzők: Simon 2, Tanító 2, Sulyán 2, Ács, ill. Schneider 4, Téglás 2.

SZLAMB–Kórház 3–0 (játék nélkül)

Pótolt mérkőzés:

LisaEsther Rendezvényház–Pobjednik 10–2

Gólszerzők: Vajda 4, Tarcson 2, Fila G., Fila J., Laczkó, Németh N., ill. Begovácz, Balogh Bálint

A mérkőzésen nem kezdett rosszul a Pobjednik, de aztán a kapott gólok elvették a kedvüket és már nem tudtak felpörögni. Ennek ellenére több ziccert is elpuskáztak, a Lisa Esther csapata pedig helyenként könnyelműbben játszott, de így is kétszámjegyű gólt értek el.

Előrehozott mérkőzések:

Somogy Sportja–Rotonda 2–5

Gólszerzők: Ács 2, ill. Lakatos 2, Árbogászt, Bodor, Varga D.

A Somogy Sportja csapata az egész mérkőzésen hadilábon állt a helyzetkihasználással, míg ellenfelük jól sáfárkodott a lehetőségeivel. A második játékrész második felében vált magabiztossá a Rotonda győzelme, addig benne volt a pakliban, hogy feljön a Somogy Sportja.

Kórház–Anonim 3–0 (játék nélkül)

A bajnokság állása:

1. Belo BT. 23 22 0 1 173 - 31 66

2. LisaEsther Rendezvényház 23 21 1 1 179 - 43 64

3. SZLAMB 23 19 1 3 153 - 46 58

4. Liberi 23 15 1 7 73 - 47 46

5. Rotonda FC 23 13 2 8 74 - 87 41

6. Pobjednik 23 13 1 9 64 - 66 40

7. Cefre FC 23 11 4 8 88 - 68 37

8. Két Testvér Pizzéria 23 9 0 14 66 - 119 27

9. Somogy Sportja 24 7 2 15 71 - 121 23

10. Gépész Kadétok 24 6 1 17 74 - 141 19

11. Völgye All Stars 23 5 1 17 51 - 96 16

12. Kórház 24 4 0 20 52 - 121 12

13. Anonim 24 0 0 24 16 - 150 0

A következő forduló párosítása (06.17. hétfő):

18.15 Liberi-LisaEsther Rendezvényház

19.00 Cefre-SZLAMB

19.45 Belo BT-Völgye All Stars

20.40 Két Testvér Pizzéria-Pobjednik