A Magyar Kajak-Kenu Szövetség június második hétvégéjén az ország több pontján szervezett versenyt a régiós akadémiák számára, melyekről az U10-U16-os korosztály tagjai kvalifikálhatták magukat a Magyar Kupára. Az U8-as és az U9-es, illetve U17-es, az U18-as korosztály számára bár nem volt ilyen lehetőség, azonban számukra egy nagyszerű felmérési lehetőséget biztosított a Fadd-Domboriban rendezett viadal, melyre összesen egy tucat egyesület 272 kajakosa nevezett.

– Nagyon jól szerepeltek a fiatalok, pár ember kivételével szinte mindenkinek sikerült a kvalifikáció a Magyar Kupa döntőjére – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Úgy érzem, végre újra elindult felfelé az utánpótlás szintjén. Remélem, hogy jó úton haladunk a következő aranygeneráció felé. Öt aranyérmet szereztünk, ebből kettőt Skobrák István, aki edzésből érkezett Fadd-Domboriba, hiszen az ifjúsági világbajnoki válogatóra készül, de azért is indítottuk a versenyen, hogy lássuk, min kell javítanunk. Kohulák Máté harmadszor ült össze Görbe Dáviddal és elképesztően jól muzsikáltak, de ez annyira nem csoda, hiszen az ország két legjobbjáról beszélünk. Bajzik Évike óriásit ment a kicsiknél, ahol együtt indították a tíz és a tizenegy éveseket, s ő még az idősebb korosztályban evezőknél is előbb ért célba. Nagy Bogiék párosban Csíktusnádi Kiss Elzával szintén felálltak a dobogó legmagasabb fokára. Ami kellemes meglepetés volt, hogy Regényi Julcsi döntőbe került az első éles versenyén K-1-es hajóban. Ugyanebben a futamban Kuzma Lujza ezüstérmet szerzett, erre szintén nem számítottunk.

A szervezők az U8-U9-es korosztály számára akadálypályával is készültek, melynek teljesítéséért aranyérmet kaptak a versenyzők. A somogyiak közül Kálmán Péter, Kemény Zétény, Hosszú Luca Alíz és Kránicz Boróka teljesítette a kihívást.

A kaposváriak közül ki kell emelni Skobrák Istvánt, aki 500 méteren kettő, míg a királyszámban, azaz K-1 1000 méteren három másodpercet verve a mezőnyre szerzett aranyérmet a legidősebb korosztályban.

– Istivel a gyorsításon dolgozunk az ifjúsági világbajnokság válogatójára, amire próbáljuk csúcsformába hozni – tette hozzá Faludy András. – A tavalyi egyéni csúcsát már elértük, ami bizakodásra ad okot. Nem szeretnék jósolni, nem ő a favorit, így ha döntőbe jut, már elégedett vagyok, hiszen számára a fő cél az Olimpiai Reménységek Versenyére való kijutás.