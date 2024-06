– Még korai arról beszélni, hogy lesznek-e érkezőink, illetve távozóink – tette hozzá Székely Tibor. – A srácoknak is elmondtam, hogy az elmúlt időszak teljesítményének köszönhetően egy remek dolog az, hogy van érdeklődés irántuk különböző osztályokban szereplő csapatok részéről. Úgy gondolom, hogy ennek a pozitív oldalát kell nézni, mint ahogy annak is, hogy a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia három tehetsége is velünk kezdte el a felkészülést. A bizalmat megkapták, innét már minden rajtuk múlik. Hampuk Ádámot és Rituper Rolandot várjuk vissza, de számolnunk kell azzal, hogy kiesésükkel szűkültek a lehetőségeink, ugyanakkor a bajnoki rajt itt van a nyakunkon, így ennek szellemében próbáljuk építeni a csapatot.

A Rákóczi a felkészülés öt hetében öt edzőmeccset vív az előzetes tervek szerint. A zöld-fehérek másod- és harmadosztályú csapatok ellen is pályára lépnek, illetve egy nemzetközi találkozó is helyet kapott a programjukban.

– Az ellenfeleket a felkészülés fázisaihoz kerestünk, technikai vezetőnk, Takács Róbert pedig sokat dolgozott azon, hogy leszervezze a mérkőzéseket – mondta Székely Tibor.