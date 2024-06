Csoportkör

A csoportkörben aratott nagyarányú sikereken nem lepődtünk meg, hiszen Argentína és Mexikó sem tartozik a női kézilabda világelitjéhez, a Dél-Korea elleni tizenöt gólos győzelem viszont már jelzés értékű volt az U20-as válogatott játékerejét és formáját illetően. A csoportkörben a magyar válogatott vette be legtöbbször az ellenfelek hálóját (125 gól - 41,7-es mérkőzésenkénti átlag), a három összecsapáson kapott 48 gól pedig önmagáért beszél, a védelmet és a kapusok teljesítményét is méltatja, na meg persze a mezőnyben meghúzódó óriási különbségekre is rámutat.

Magyarország–Argentína 39–21 (19–12)

Magyarország–Mexikó 54–10 (26–3)

Magyarország–Dél-Korea 32–17 (13–9)

Középdöntő

A középdöntős kvartettbe két európai nagyágyú, Dánia és Norvégia érkezett a miaink mellé. Előbbi megnyerte csoportját, 33–25-re legyőzve északi riválisát. A magyar válogatottat túl nagy erőpróbára nem kényszerítő csoportkör után ezek az összecsapások már valódi értékmérőt rejtettek magukban. Norvégiát végül "csak" öt góllal győztük le, de a mérkőzés egyes periódusaiban tízgólos különbség is volt a két csapat között, így a végeredmény némileg csalóka, nem feltétlenül tükrözi a mérkőzés valódi képét. A magyar junior válogatottat aztán Dánia sem tudta megállítani, a nyolcgólos differencia önmagáért beszél. Szilágyi Zoltán együttese így hibátlan mérleggel jutott el a torna egyenes kieséses szakaszáig, miután mind az öt eddigi összecsapását megnyerte.

Magyarország–Norvégia 31–26 (18–11)

Szkopje, játékvezetők: Garcia, Paolantoni (argentinok).

Magyarország: Imre, Zaj (kapusok), Csernyánszki 1, Csíkos 6, Faragó 3 (1), Farkas J. 5, Gém 1, Horváth, Kovács A. 3, Kövér 3, Panyi, Szabó A. 2, Szabó L. 2, Török, Varga 4 (2), Vártok 1. Szövetségi edző: Szilágyi Zoltán.

Norvégia: Mardalen, Frisendal, Selnes (kapusok), Edner, Enger 1 (1), Gronstad 4, Husaas 4, Idland, Jullumströ 1, Kamburce 2, Kruse, Lae 2, Mjös 5, Pharo, Rosenberg 6, Solbakken 1. Szövetségi edző: Tore Johannessen.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 1/1.