A Belgrádban zajló úszó Eb első napjának döntői a férfiak 50 méteres pillangójának elődöntőjével kezdődött, amelyet a két magyar induló, Kós Hubert és Szabó Szebasztián közül utóbbi vett jobban: a harmadik legjobb idővel került be a másnapi döntőbe, míg Kós a délelőtti egyéni csúcsától elmaradva futamából a nyolcadik helyen ért be 23.75-tel, ami a 16. helyet jelentette számára.

A női száz gyorson: Ábrahám Minna és Pádár Nikolett is kiharcolták a döntős szereplést. A két magyar úszó egymás mellett indult az ötös és a hatos pályán a második elődöntőben, s kettejük közül Pádárnak volt kevesebb izgulnivalója. A futamot megnyerő cseh Barbora Seemanová mögött a délelőtti idejéhez képest közel hét tizedet javítva a második legjobb eredménnyel került be a döntőbe, míg Ábrahám holtversenyben a hetedik eredményt úszva lett finalista.

Az este első döntője aztán meghozta az első magyar érmeket is: a férfiak 400 vegyesében Holló Balázs a délelőtti kvótaszerzés után nyugodtan tempózhatott, s a mellen meglépő görög Aposztolosz Papasztamosz mögött a végén nagyot harcolt az olimpiai A-szintért küzdő Zombori Gáborral, az utolsó hosszon vissza is vette a második helyet, így ezüstérmes lett. Zombori is maximálisan teljesítette a célját: kerek egy másodperccel megjavította egyéni legjobbját, 4:11.70-nel bronzérmet nyerve, egyben megúszva az olimpiai indulásra jogosító A-szintet.

A női 200-as gyorsváltó a döntőben a nyolc nevező nemzet előfutama után a legjobb idővel várta a rajtot, s Ábrahám Minna alig 40 perccel a száz gyors után ugrott a váltó kezdőembereként be a vízbe, majd jó kezdés után a harmadik helyen váltott, Késely Ajna pedig két percen belüli idővel feljött a második helyre, a vezető izraeliek mögé. Molnár Dóra volt a harmadik ember, aki szépen faragott a mieink hátrányából, ám az utolsó ötvenen ismét három másodperc fölé került a különbség. Pádár Nikolett nagyot hajrázva az első százon két másodpercen belül megközelítette Lea Polonskyt, és ugyan az utolsó 50 méterre már testhosszon belül fordult, kitartott az izraeli előny, így a magyar váltó ezüstérmes lett.